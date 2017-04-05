《自由廣場》黑鷹撥空軍之理‧法‧情

◎ 吳人中

報載，陸軍所購置的六十架UH-60M黑鷹直升機，繼其中十五架於馬政府任內撥交內政部空勤總隊後，將再撥十五架予空軍海鷗救護隊，讓空軍機齡逾三十年的S-70C直升機減少出勤。有立委質疑，空軍為何不事先編預算採購新機，而須調用支應？而陸軍採購量又是否合理？我們且從「理、法、情」三面向來探討本事件。

先從「理」開始：空軍救護隊S-70C為黑鷹的民用版本，撥交後的人裝操作與後勤維保，相信較無窒礙！而站在「國防資源、三軍共用」的立場，與考量現行人力精簡的編裝，此番調撥具其道理。

其次談「法」，分為執行的「辦法」與依據的「法令」：先論「辦法」，黑鷹機採軍售獲得，發價書（ＬＯＡ）的修正勢必須與美方進行，同時也須考慮空軍接收的諸般細節，從人員訓練、後維預算、備份料件與戰時轉換回陸軍的機制。例如，由於軍種任務性質不同，屆時恐需全機重新噴漆，總不會要特戰隊員搭乘毫無隱蔽效果、粉藍的「海鷗」或鮮明的「紅鷹」去兵力增援吧？而再進一步尋思，屆時空軍、空勤有無具備充足後勤能量？戰時作業轉換時間能否符合預想與期望？都需詳細計畫，並待後續演訓中進一步驗證。

而若從上述「辦法」的經緯萬端來看依據的「法令」，就凸顯現行國軍計畫建案規定僵化，無法因應實況了。從「十年建軍」到「五年計畫」，再到模式模擬、評估規劃、投資綱要等，往往裝備獲得都已在十餘年後，談何「因應現狀」？如何能加速裝備獲得效率，並保有彈性調撥的空間？仍待後續進一步的精進國軍投資建案流程及法令依據。

最後，是沉重無比的「情」：對於空軍救護機機齡老舊的憂慮，陸軍有著最慘痛的經驗與體會！民國九十六年四月三日，釀成陸航八名精銳軍官殉職的重大空難，正凸顯UH-1H直升機「老舊、無助／導航設備」的問題，間接促成黑鷹直升機在隔年以「戰備急需」建案採購。追本溯源，能不多虧扁政府時期建成此案，後續執政者才有資源可供運用與調撥嗎？

（作者為陸軍少校，台北市民）