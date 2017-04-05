《自由廣場》周玉山的毛澤東知識

◎ 謝世忠

媒體消息指出，考試委員周玉山在考試院會上痛批政府年金改革，甚至以毛澤東建政十七年後才推動文化大革命，說明蔡英文總統上任幾個月就大刀改革，對退休軍公教極其躁進殘忍。問題是，毛澤東真如周委員所言，十七年竟悄悄準備，最後才一舉出動？周是中國政治研究者，大學教授出身，對於毛澤東的認識竟如此粗淺，令人難以置信。

的確，毛澤東是一九六六年開始進行文革。但是，那之前的十七年是閒著的嗎？

事實上，毛在一九四九年建政初始，即於所謂新解放區雷厲風行土地改革，一場土改，死了百萬被認定為地主富農者。與此重疊時間進行的一九五二年三反五反運動，造成成千上萬人受不了凌虐而自殺身亡；而一九五七年反右運動，大量知識份子身體受到極度摧殘；至於一九五八至一九六二年大躍進運動，飢荒餓死更達數千萬人。其他還有包括大小四清在內數不清的政治清算運動，受害人數亦高。上述這些通通是文革之前發生的事。文革只是毛統治下中國人民受到迫害的政治運動之一。若一定要有所區辨，文革之前的運動，可說是黨和政府派出工作隊一起對付人民，而文革本身，則是黨和人民（紅衛兵）共同整肅政府及其附隨人員。有人類學田野報告指出，部分農村地區不少人在四清運動中受到的殘害還甚於文革。總之，毛的三十年中國，幾乎無一日不在殺戮壓迫，絕非周玉山所言，好像中國十七年安寧無聲，人民無事。

以類此不精準的歷史案例來批判政府正在推動的改革，根本只是在鬧笑話。事實上，年金改革也不是蔡政府上台之後才開始的。在前總統甚至前前總統任內，就已經多次鄭重提醒國人必須正視此事，而且也做了部分的政策調整。現在只是積極採行一全面性較具系統的方式而已。前十年間政府部門的提醒和部分調整，應該就是一個緩衝期，讓大家心裡有所準備。哪一任總統下手推動全面性改革，勢必都會招來自己利益受損者的罵聲，但是，像周委員身居如此重要公職，卻是發言失當，實不足取，其專業知識素養更有待加強。

（作者為台灣大學人類學系教授）