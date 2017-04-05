《自由廣場》撿骨習俗 已無必要

◎ 陳啟濃

有讀者投書〈清明談喪禮〉，我也想談談另一個習俗：撿骨。

每年掃墓，內心總是很掙扎。因為母親過世超過二十一年，父親也過世快滿十七年，母親葬在故鄉名間山頂上，父親則在山下的田中，都落土在八卦山台地。按台灣習俗，該是到了撿骨的時間。然而，我的想法是，家中平安、工作順利，表示先人都祝福著我們。而且父母親下葬後，又要打擾他們，將他們請出來，再入甕安葬，或安奉在靈骨塔。這是一般台灣人的做法，知其然卻不知其所以然，土葬後總要再撿骨安葬一次。

台灣喪葬習俗已經很開放，大都火葬，樹葬也很普遍，回歸大自然。雖然父母當初都是土葬，但入土為安，也是回歸自然，也算是「塵歸塵」、「土歸土」，樂得其所，而且又在故鄉土地上。

我查了一下習俗，台灣人的撿骨風俗，其實是因早期先民渡海來台，總希望能衣錦還鄉，回到唐山的土地，哪怕親人過世，也要將骨灰安葬回故鄉，所以才會有撿骨的做法，安葬只是短期的做法，長遠還是要請回故土安奉。

所以，撿骨的習俗，反映出先民無法將台灣當故鄉的悲哀，是一種移民的意識作祟。顯示當初在清代，移民來台無法長久居住的政策，更可看出清政府無心治理台灣的心態。

我的祖先在康熙二十八年來到台灣，我是第十代。經歷過將近三百年，我身上應該有好多南投洪安雅族的血統。既然我們都居住在台灣，中國早已是他國，台灣是祖國、是故鄉，祖先的安葬，又何必想要安奉回中國？撿骨根本沒需要。就讓他們安息在台灣這塊土地吧！

（作者為水里國中校長）

一九六三 第一個掃墓假

◎ 林元撫

讀者投書〈清明為何塞成這樣？〉，提到「民族掃墓節」的起源。其實，中國人轉進台灣後的初期，只有國民小學校在四月四日放兒童節，並沒有放清明掃墓假這回事的！那時，台灣本土客家、泉州、漳州三大族裔掃墓的時間不一，客家族裔掃墓的時間最早，大約在過年後第二個星期天就有人開始掃墓了；而大部分客家族裔，則是在元宵節過後的第一、二個禮拜開始掃墓。泉州族裔在三月初三，漳州族裔則是在二月初二掃墓。

至於政府國定的民族掃墓節，則是一直到一九六三年我初中三年級那一年，才開始放的。考其原因，可能是當時到台灣的中國人，也開始有墓可掃了！但極權統治者根本不會想到，台灣人原有依傳統習俗掃墓的實際需求！

至於為什麼每到清明節交通會這麼塞，甚至比過年時還塞，根本原因就是各族裔把他們各自的掃墓時間，逐漸挪到政府國定的「民族掃墓節」吧！

（作者為工程顧問公司退休人員，台北市民）