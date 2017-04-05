《自由廣場》立委修地價稅 便宜大地主

◎ 金佩臻

現行法規定，納稅義務人全部土地的地價總額高於其所屬行政轄區（各直轄市或縣市）的七公畝土地平均地價（不包括工業用地、礦業用地、農業用地及免稅土地），必須適用千分之十五至五十五，共分五級的累進稅率。否則適用基本稅率千分之十，自用住宅用地更低。

去年各直轄市、縣市的地價稅全面大幅上漲，以致民怨四起。地價稅上漲的主因在於去年適逢重新規定地價，且調幅可觀。縣市合併為直轄市者，兩個轄區的土地應合併課稅，而大幅增稅的只是為數甚少的大地主；並非造成全面加稅的原因。

然而，立法院內政委員會卻即將於明天（四月六日）討論增訂平均地權條例第十八條第二項規定，因行政區域調整或縣市合併，直轄市或縣（市）政府得視都市發展情況，依調整前之區域或合併前各該直轄市或縣（市）土地、或依轄內區域發展情形，分別計算其地價稅的累進起點。顯見藍綠立法委員均犯了顧此失彼的錯誤！

縣市合併為直轄市之後，其地價稅累進起點，將因城（市）鄉（縣）合併計算結果，而低於合併前市轄區的起算點，但高於縣轄區的起算點。以致前者原來適用低稅率的土地，必須改用高稅率課稅；反之，後者原來適用高稅率的，改用低稅率。另外，合併計算縣市轄區內全部土地而必須適用高稅率的大地主，但這樣的大地主畢竟少之又少。

如果按照藍綠立法委員的提案，回復原來的縣市轄區分別計算，明顯有利於大地主的減稅，但為數更多的小地主因縣市合併後的減稅機會，卻反而被剝奪了！（作者為家庭主婦，台北市民）