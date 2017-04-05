鏗鏘集》呼吸自由的空氣

鄭南榕在「自由時代」的總編輯室，為實踐他為言論自由「over my dead body」的誓言，自焚殉道，已二十八年了。（取自臉書）

距離一九八九年四月七日，鄭南榕在「自由時代」的總編輯室，為實踐他為言論自由「over my dead body」的誓言，自焚殉道，已二十八年了。

鄭南榕是行動哲學家，他還留下「接下來，是你們的事了」這句話，在二○一四年的三一八日頭花學運，成為新新世代台灣人「接下來，是我們的事了。」

今（二○一七）年四月七日，已是台灣這個國家的「言論自由日」。黨國化時期的統治之惡被民主化以後的新政府清洗，但已是漫漫長時期以後的事。

思想的自由相對於表現的自由，前者是內面性的自由，後者是外面性的自由。思想的自由若未表現，統治之惡較無法治人以罪，但戒嚴時期仍然可被羅織罪名，表現的自由則處處觸統治之惡。

鄭南榕的「我是鄭南榕，我主張台灣獨立」，又加上在雜誌刊載許世楷的《台灣共和國憲法草案》，以及之前廢戒嚴、制新憲、建新國，對中華國民黨國而言，罪不及備載，致使他選擇殉道，像火鳥一樣，留下可歌可泣的樂章。

台灣的自由化、民主化，不是一朝一夕的事。多少人受難遇害，中國國民黨留下的統治之惡罄竹難書，從言論自由的角度來看，這樣的黨是迫害者、是殺手、是必須接受轉型正義處理的對象。

台灣有了「言論自由日」，但對於自由的迫害，從中國國民黨轉而從中國共產黨，或說從國民黨中國轉而共產黨中國。這兩個黨從敵對，轉而謀和，在中華民族主義或中國國家主義的迷思中，一前一後，一裡一外成為光之背後的陰影。

為什麼言論自由重要？因為可以自由表述「我主張台灣獨立」。為什麼要有表述台灣獨立的自由？因為中國國民黨和中國共產黨一個樣子，國民黨中國和共產黨中國也一個樣子。生活在台灣的人們，已從不自由努力到有自由，當然不會放棄一個「自由人共同體」的國家。台灣人要在民主的土地上，呼吸自由的空氣。

（作者李敏勇，詩人）