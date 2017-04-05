自由談》食人一口，報人一斗

總統補提名監委的名單已經送抵立法院，鐵桿耿直的前總統府秘書長陳師孟未來將會成為審查「熱點」，尤其是他毫不留情的批判司法弊端，應該會遭到他眼中的反動保守勢力，國民黨立委的強烈攻擊。

陳師孟學養俱豐，做一個稱職的柏台御史綽綽有餘，民進黨又穩佔國會多數，通過同意權的投票應無意外。而陳師孟的「鐵肩風骨」，對比於某些「三姓家奴」，將是未來監察院被外界品評的焦點。

現任監委都是馬英九前總統提名，政治立場「同質性」之高，超過歷屆監察院，連點綴性的異議清流都極為罕見，這也是馬英九用人一把抓的慣性。監委們也不辜負馬英九的提拔，俗話說「食人一口，報人一斗」，監委們可說是「食馬一口，報馬百斗」，所以過去對於前檢察總長黃世銘涉嫌洩密案、前基隆市長張通榮涉嫌關說瀆職案，不管外界怎麼批判，監委們早下定結論，不管提案幾次，「通通不彈劾」，以報馬恩。

最近呢！為緬懷馬前總統的「皇恩浩蕩」，報答國民黨政權的知遇之恩，監委們總動員，為國民黨早已走投無路的不公不義黨產護航，還作出向大法官會議聲請釋憲的「奧步」。

監察院提黨產釋憲，依照憲政分立的基本法理，並不符合「大法官案件審理法」第五條的規定，注定不受理；國民黨若能斬斷不義黨產，或許還可捲土重來，但監委不做此想，只圖任內對馬英九做個交代。監察院通過的這份聲請釋憲文，幾乎是對國民黨去年因立委席次不足「釋憲未遂」的釋憲聲請案照單全收，自我閹割成了國民黨的「附隨組織」，監察院真的是非常丟臉。

要改變監察院這種不堪的生態，並不容易。立法院儘速通過十一位補提名監委的同意權，「以監制監」，或許是一帖良藥。（陳杉榮）