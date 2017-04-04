自由廣場》兒童節想起媒體壞教育

◎ 張月環

「兒童是未來的主人翁」，大家朗朗上口，但是我們的社會是否給了主人翁適宜的學習環境？

記得在二○一三年三月時，報上曾報導台灣兒童不宜的電視內容，每九．二分鐘出現一次。根據兒盟的統計，孩子平均看兩小時的電視，甚至有一成三的小孩，週末看電視的時間高達五小時以上；也就是說，那麼多小孩在接受不當的生活教育，你怎能期待他們長大進入社會以後素質會變好？

無獨有偶，同一天報上也刊載了讀者的投書「這群日本年輕人贏得尊敬」，在餐廳工作的退休老師，看到日本觀光客吃飯時不但不會喧嘩，且桌面整潔，用餐後，連不小心滴出來的醬汁也用衛生紙擦乾，然後有禮貌地向店主人致謝才離去。台灣的年輕人，可以做到嗎？

近日報上報導，兒盟對四大品格「關懷、尊重、責任、公德心」進行調查，發現台灣的兒童關懷表現最佳，而公德心卻是最差。我們的社會教育，尤其是媒體的公共教育，是否需要檢討一下？

日本的生活教養，不僅學校教得很徹底，社會教育，尤其是媒體的電視內容，更是一大功臣。記得筆者九○年代留學時，ＮＨＫ於晨間十五分鐘的連續劇播放完，緊接著地方新聞報導完後，全國統一有一個適應季節性的生活知識內容，包含日常生活禮儀的節目。例如梅雨季時，節目曾報導，在電車上最好準備一個塑膠袋，以免濕的雨傘水滴滴在別人身上；另外，在公廁梳頭髮、整理儀容時，不要忘了把掉在盥洗台的頭髮撿起來，讓下一位使用者也可以很舒適地使用著。像這樣生活上的細節，日本電視節目都不厭其煩地告訴觀眾，自己做好，不要麻煩到人家。反觀台灣，公廁的盥洗台內，不但可細數髮根，其四周總是濕答答的污水，令人不舒服。

個人覺得，媒體內容代表一個文化的教養，要給台灣一個有教養、尊重別人的社會，媒體責任重大，節目內容不容忽視。如果媒體能多朝向公益、公德這方面具體來做並報導，相信不只是成人，台灣兒童的公德心一定大大進步。

（作者為國立屏東大學副教授）