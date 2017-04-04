自由廣場》與柯文哲談史

處理蔣廟不應理解為「看不順眼就幹掉」

◎ 陳儀深

日前台北市長柯文哲直言「去蔣化」無助台灣社會和諧，現在台灣最大問題就是「我看你不順眼就把你幹掉」。坦白說，二二八的七十週年紀念剛過，柯市長的這番言論非常無知、乃至反動，說他「為了選舉才講」實在太縱容了。

早在李登輝主政時代完成二二八第一本官方報告之後，諸多重要檔案即已解密，否則我們十幾年來撰寫二二八學術論文是根據甚麼？例如，一九九二年五月中研院近史所出版的《二二八事件資料選輯（二）》包含了九十九件大溪檔案，其中一九四七年二二八前夕，蔣介石電覆陳儀「台省軍務主管並不變更」（意即要他繼續兼任台灣省警備總司令）的同時，交代他「據報共黨份子已潛入台灣漸起作用，此事應嚴加防制，勿令其有一個細胞遺禍將來，台省不比內地，軍政長官自可權宜處置也」。接著，陳儀在二月廿八日呈蔣的儉電就說：「台省防共素嚴，惟廿七日奸匪勾結流氓…傷害外省籍人員，特於廿八日宣布臨時戒嚴，必要時當遵令權宜處置。」

這就是討論蔣介石的二二八責任的起點，陳儀只不過是遵照蔣的命令「權宜處置」啊！儘管三月七日台灣士紳組成的處理委員會公開宣布事件是「腐敗政治」所造成，既不是專賣局吏之不法行為所致、亦非由於省界觀念而發生，「故對此次事件，整個台灣政府應負全部責任。」加上三月廿二日中國國民黨六屆三中全會也通過臨時動議，決定對陳儀「撤職查辦」，蔣卻仍然堅持己見，運用總裁特權打消此議。吾人認為蔣介石應為二二八事件負最大責任，就是根據這類證據而來。二○○六年公開出版的《責任歸屬研究報告》還有更多證據，二○○七年扁政府決定把中正廟改為民主紀念館也是這個背景，怎麼會是柯市長所理解的「我看你不順眼就把你幹掉」呢？

揭露真相、追究責任恰恰是為了社會和諧。細心的讀者必然會發現，我們的研究報告敘述了當時國民黨內部的丘念台監委、桂永清將軍、半山黃朝琴等都及時做了良心的報告，否定了奸匪或台獨的指控，主張省政改革、派大員而不是派兵來台，尤其重要的是三中全會的反省與決議。今日國民黨應該認養這個部分，才能與轉型正義、命運共同體合拍，才有助於「台灣社會和諧」，而不必替蔣介石承擔罪責。

（作者為中研院近代史研究所副研究員）