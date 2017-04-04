自由談》川普是「王」還是「蟲」，即將揭曉！

川普總統會是一個讓「美國偉大」的王者，還是只會在推特上放砲的臭屁蟲？六日即將登場的「川習會」，它的過程和結果應可看出大致的端倪！

根據倫敦金融時報最新的川普專訪，似乎川普先前對中國所有的強硬姿態皆轉向為北韓問題，而且還期盼中國幫忙對北韓施壓。

川普甚至說，「如果中國不幫忙，我們就自己解決！」在川習會前把北韓問題拉高到美中兩國關係的主要焦點，川普這是在打什麼算盤？

川普在選前選後不斷指控中國不是一個「正常經濟體」國家，揚言對中國產品提高關稅，並宣布中國為匯率操縱國。但是這些想法或選舉承諾顯然遭到中國的強大遊說和反制，美國國內已經湧現一些對中國有利的「研究報告」，例如美國不應考慮美中貿易逆差多少的問題等。這或許是川普在專訪時表明「還不想談關稅，也許下次會晤再說」的原因。

美國最近的一次民調，川普只有三十％的支持度，但在經濟問題上看好的超過五十％，表示多數美國人民支持川普的經濟新思維，包括對中國祭出各種強硬的經濟措施，為何又縮了回去？

或者是以切入北韓問題來尋求中國在經濟問題上的讓步？

假設，北京真的有辦法讓平壤停止發展並撤除核武的威脅，川普從此就對他所「推崇」的習近平百依百順？若北京做不到，美國就真的對北韓開戰？同時也對中國發動各種經濟反制？

在季辛吉等人的調教之下，習近平至少還推出了一個「戰略鎮定」政策，川普呢？他對中國的政策只在推特上才適用嗎？川習會雖然是習近平的一個重大考試，但相對於美國人民和美國盟友而言，對川普的考驗才是重中之重！（鄧蔚偉）