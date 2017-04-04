社論》提振總統的民調支持度

台灣由於在地緣政治上特殊的地位與位置，一向是國際間關心東亞區域問題者的研究對象，這些學者與專家經常來到台灣，到處訪談與調查，用腳找問題，也用腳解答案，近來，不少國外學者不約而同地問到一個同樣的問題：蔡英文總統的民調不高，主要的原因究竟出在哪裡？

這些研究者觀察一個國家的政治領袖是否取得民意聲望，主要的著眼點無非出於民主國家的總統或總理，不僅是對外的國家象徵，也是對內的統御指標；而法定地位與專業聲望是構成國家領導效能的兩大要件，因此任何一個國家的政治領袖若不孚眾望，通常就會給外界這個國家處於無力狀態的總體評價。台灣做為這麼重要的戰略角色，如果無力，這還得了？因此很自然會引起相關國家的實務與學術菁英注意。

從這個角度來說，所謂民調參考就好，不必在意的說法，要看情況適用，並非顛撲不破；政治人物的聲望，代表著她與他能成功帶領多少追隨者朝著共同目標邁進，如果數字長期不好看，不但會影響國民信心，也將連帶傷害國力，實在不可不慎。

蔡總統該如何有效提振聲望？首要在調整重點施政順位。不少選舉在行的地方諸侯與親近幕僚恐怕多曾經建議，使得蔡總統本人可能也因此深信不疑，認為在「興利」與「除弊」二者間，興利需要時間，成果也較難操之在己，較保險的作法是少談，除弊則反之，較容易看到效果，應該多談，才有助於維繫支持度。這樣的個人經驗，之所以事與願違，癥結在於他們忽略了國家元首很重要的領航功能，這是一般縣市治理較少面臨的職位責任與民意需求。

簡單說，總統如同掌舵的船長，必須很清楚的讓大家知道要把船開到哪裡去，不論外在大環境是逆風或順風，船長都有順利完成航程的因應方案，唯有這麼做，當順利抵達目的地時，大家才會把功勞歸諸於船長。如果擔任船長卻目標不明，這就如同隨波逐流，那麼外在的風向是吹什麼風，與船長就沒有多大的關係了。

最明顯的例子就是，國發會自去年七月以來，已經連續發布了象徵景氣穩定的第八顆綠燈，相對於馬英九執政階段的景氣低迷，新政府的運氣確實比較好。這樣的運氣之所以無法給總統加分，原因就出在執政團隊過去這段期間給外界的總體印象，似乎並沒有把興利放在第一位，因此大家當然不會把景氣的回溫視為主政者努力施政的結果。

興利是正面表列，意味著我要做什麼；除弊，則屬負面表列，我不要什麼。選舉競爭，可以只專注於除弊，這或許也是長期在野的民進黨政治人物最習慣也擅長的戰術。然政府治理則不然，必須講究興利與除弊的平衡與同步，甚至如同人的行進，左腳先出、右腳要立即跟著再出，才能彰顯出當家與治國的律動與節奏。因此怎麼可以避談興利呢？

民主化二十多年後的今日台灣，政治改革的進程，儘管仍有許多不盡人意之處，但是大抵上，格局已經成就，剩下的是實質內涵的持續建構，其中，把經濟的獨立自主搞起來，是重中之重；若稱今後的政治問題，最核心的就是經濟問題，絕不為過。這也是世界主要發展國家的領袖無不把振興經濟放在首位，不斷向其人民訴求，希望贏得認同的關鍵所在。

經世濟民的工作，需要長期的布局，確實很難在短期立竿見影，但若把立即的重視，當作是立即會遭遇拿出績效的壓力，這就犯了極為錯誤的治國盲點。因為，構成國民對經濟生活的滿意度要件，許多是來自於對國家前景的判斷，政府作為的強調，企業對政策的反應，這些都是感受問題，不是數據問題。充沛的士氣，可以帶動消費、投資的正循環；何況許多拚經濟的實際政策措施，需要經過熱烈討論，才可能接地氣，真正確保有助於產業需要，絕對不能關門埋頭的冷處理。

政治工作的精髓無他，就是帶給國人希望。除弊，只能減低若干人的相對剝奪感，不足以拉動全面的主觀幸福感。一個有意識於勇於領導、提出願景、正面導向、積極興利、鼓舞團隊的從政者，她（他）的民調應該就不會差到哪裡去。