《自由廣場》年金稅不稅

從月退地板32160到年領兩百多萬免稅

◎ 王燦興

總統府年金改革委員會跟考試院銓敘部通過月退地板三二一六○元，月退休總額低於此標準者將不會砍十八％優惠存款利率，加上年終慰問金跟其他實質給付，全年所得超過四十二萬是一定的。

軍公教月退有地板，沒有天花板，算什麼年改會呢？公務人員保險法是保障基本生活，不是保護優渥退休金，天花板應該是地板的幾倍？

依照目前所得稅法，軍公教退休退職所得每人免稅額度為七十五．八萬，兩夫妻一五一．六萬，十八％儲蓄投資扣除額廿七萬，加上基本每一個人的免稅額八．五萬，扣除額九萬，至少可扣除二一三．六萬元，等於週休七日二百多萬免稅。

勞動受薪階層以一○五年度綜合所得稅單身免稅額八萬五千，標準扣除額九萬，加上薪資所得扣除額十二萬八千，也不過三十．三萬，兩夫妻六十．六萬，上班辛勤勞動還要扣健保勞保費，還要繳稅，軍公教月退從年領四十二萬所謂「地板」到家戶二百多萬都不用繳稅，這樣的地板公平嗎？這樣為軍公教優渥年金量身訂做的免稅合理嗎？

放眼國際，退休所得課稅是很平常的。前金管會主委王儷容接受銓敘部委託研究，就很清楚的說出，從提撥到累積到給付三階段都有國家課稅。以給付階段來說，舉德國為例，退休金月領一千二百歐元，一年約四十七．五萬以上新台幣要繳稅。台灣兩夫妻退休金二百多萬約德國的四．五倍卻免稅，德國GDP per capital是台灣的二倍，台灣合理嗎？

年金改革如果不比照德國課稅，那是不公平的，豈有嚴苛對待勞動受薪階層、獨厚退休軍公教的道理？大法官釋字第七四五號解釋，國稅局限制模特兒林若亞採用列舉扣除額違憲，勞動工作者繳稅而退休者數倍於勞動收入卻免稅，即使是國家政策照顧公務員，都顯然超過，達到嚴重違背實質租稅平等的違憲嫌疑。

不管是立法院還是年改會，甚至說稅改會，都有義務把退職所得課稅，矯正此等對勞動者租稅剝削不平等的惡劣行為。月退採分離、就源課稅，稽徵成本最低，採累進高額課稅也最有年金改革的效果，領得少課稅課得少，天花板以上的課徵稅率百分之八、九十不為過。

（作者為科技業退休主管，進一步論述請見https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/3256）