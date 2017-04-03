《自由廣場》大牛值多少？

2380元對2500萬元的保育責任與選擇

◎ 陳昭倫

有釣客在墾丁後壁湖港港區釣上一尾重達卅四公斤的牛港鯵，在臉書上貼出過程，之後以每公斤七十元共二三八○元賣給餐廳，這個結果引起潛水網友撻伐，並與釣友論戰，延燒的程度不亞於二○一六年在綠島被獵殺的保育類龍王鯛。

這尾牛港鯵正是近兩年在後壁湖保育示範區裡興起的明星動物「大牛」。根據當地潛水業者估計，近兩年來「到墾丁潛水看阿牛」的熱潮，已帶來上萬名潛水客，支撐了當地超過五十家的潛水店與工作機會，估計光這尾被犧牲的阿牛就蘊藏了二五○○萬元的產值。潛水教練轉述，像大牛一樣的牛港鯵在後壁湖就有四尾，相當於蘊藏了一億台幣的潛在產值！

事發後，媒體報導都鎖定在阿牛是不是保育類，或是主管機關手忙腳亂的找出可用的法條，要對釣客開罰。然而，大牛之死凸顯的是對海洋保育的責任與健康珊瑚礁生物多樣性所帶來生態服務的選擇。

墾丁國家公園擁有台灣本島最完整的珊瑚礁生態系，根據筆者過去廿年的研究與監測顯示，後壁湖核三廠入水口至出水口這一塊裙礁的生物多樣性最為完整，是墾丁海域聚集最多生物的地方。這個區域十多年前推動後壁湖保育示範區，不僅保育了這邊的珊瑚礁生態系，同時優游於珊瑚礁間像大牛一樣的明星魚種，以及各類的珊瑚礁魚群，更創造了上億的潛水旅遊商機。但是，就在緊鄰後壁湖保育示範區的漁港及珊瑚礁岸，卻經常站滿釣客，人手一竿盡情享受著保育區帶來的效益。這樣的衝突與詭異畫面天天上演，阿牛不知情游進了後壁湖港，無辜的成為二三八○元下的犧牲者。

或許阿牛的死還會在網路上論戰一陣子，但慶幸的是阿牛所代表珊瑚礁生物多樣性的保育生態價值，在這次事件中認真的被代表產業的潛水業者論述，甚至提出二五○○萬經濟產值的數據，這是過去在類似的海洋保育事件中所沒有的現象。比起急於撇清責任的政府機關，或是翻遍國家公園法、漁業法和漁港法想要開罰止血的相關主管單位，台灣海洋公民的素養顯已大大提升。

筆者希望這次事件應該儘快開啟這些海洋的利益關係人，包括漁民、釣客、潛水業、保育團體以及主管機關良性與理智的對話，找出永續台灣海洋的良方，別讓大牛白白犧牲。

（作者為中央研究院生物多樣性研究中心研究員）