鏗鏘集》陳德銘當然是外國人

如果連家公子好意邀你去他家帝寶泡茶，你卻不識好歹，不肯當「外人」，要他先承認你對他的豪宅享有產權，這樣泡茶才能「一家親」，那連公子再怎麼斯文，恐怕也要手比中指，口爆三字經！

對面攤的海協會長陳德銘回覆海基會的邀訪，擺的就是這種嘴臉，硬說如果台灣不承認一個中國，他訪問台灣就變成去「外國」，那就不可能去了。

他自認聰明，以「分治」包裝「一國」，但依他的邏輯，台灣不接受「一個中國」，對他而言就是「外國」，他去，是外國；不去， 也是外國；他就是外國人，除非他申請車輪牌護照。

台灣不屬中國，與中國互不相隸屬，雙方沒有政治關係，這些法理與事實俱在。外交部長李大維說「兩岸」不是外交關係，這說法沒有錯：外交關係是雙方同意才能建立，何況現有體制，「兩岸事務」並不歸外交部，而是歸陸委會管。

陸委會主委張小月說「兩岸關係就是兩岸關係」，話雖模糊，卻也沒有錯。雙方有人民間、商務、文化交流，但沒有政治、官方關係。

中國千方百計想建構台灣隸屬中國的政治關係，台灣則要建構一邊一國，互不相隸屬的對等關係，這是雙方分歧所在。

多數台灣人民和在大選中獲人民信任的小英政府，都不能接受台灣隸屬中國的條件，中國便以搞「藍八奴」，要求與中國交換學生的大學院校簽「一中」條款的手段，直接插手台灣內政。

陳德銘自抬身價，要求台灣接受「一中」，才能登門造訪，他是否被列入整肅名單，才講這種狂話？

政府也許不便對陳德銘和中國的陽謀比中指，但珍惜自由民主的台灣平民百姓，大可譙他兩句！（作者王景弘，資深新聞工作者）