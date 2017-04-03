自由共和國》劉克襄／一隻老黑琵的啟示

劉克襄／作家

去年冬初，一千八百多隻黑面琵鷺，如期飛抵了大台南地區的海岸濕地和魚塭棲息。不僅創下歷來度冬的紀錄，在數量上更佔了世界一半，由此可知台南真是黑琵的重鎮。

回想一九九二年，自己參與黑琵報導時，曾文溪口一帶只有兩百隻出頭，如今大幅成長，不得不歸功於東亞各國濕地保育的努力。尤其是香港、日本和我們在黑琵遷徙路線上的長期追蹤和繫放，讓關心者更加清楚，黑琵北返後的確切繁殖地，以及度冬分佈點。

目前在台南度冬的黑琵中，鳥友們最關心的一隻叫小安。十四年前，台南海岸爆發集體肉毒桿菌中毒事件，總共有七十三隻黑琵橫死濕地。十五隻幸運存活，被保育人員搶救回來。小安是其中之一，經過妥善醫治和照顧後，隔年在原地繫放，腳環編號T28。牠在台南待了一陣，最後跟隨族群北返，此後，好幾年冬天都會回來，因而特別受到注意。

在諸多鳥友的觀察裡，小安可能是度冬族群的領導者之一。集體休憩時，牠常在團體周圍踱步、繞巡、警戒。過一會兒，又與另一隻琵鷺彼此梳理羽毛。當時大家取名小安，據說是擷取永保安康之意。目前，小安十八歲了，在黑琵裡算是鳥瑞，同時也是當地觀鳥者最愛述說的明星。

但我的興趣在另一隻，繫有藍色腳環的老鳥︱A08的身上。一九九八年，牠由香港鳥會於后海灣標記、繫放。當時四歲左右，推算現在已二十三歲。那是黑琵標記迄今，紀錄最長壽的。以黑琵平均壽命十三歲換算，應該是高齡老翁。沒想到，牠依舊能夠南來北返，還能遠渡重洋，香港和台灣兩地輪住。看到牠仍老當益壯，融洽地和其他黑琵一起生活，且動作敏捷一如其他年輕黑琵，更是教人感動。

像A08這樣換地度冬的黑琵並不在少數。研究者能夠了解牠們的來去習性，進而從數量分析環境，映照了黑琵保育的成績確實斐然。A08的活動地點也證明，香港、深圳的濕地和台灣息息相通。同時隱隱連結，亞洲所有濕地保育的重要。從黑琵的度冬環境衡量，每一塊濕地都是美麗家園。

但黑琵不再瀕危了嗎？不盡然也，如今整個數量依舊處於稀少狀態。現階段全球數量仍算很少，南韓江華島、台灣茄萣以及江蘇鹽城這些中途站或度冬地，不時受到填海造地，以及鋪設道路的威脅。在長期監測保育的過程裡，仍需各國各地的通力合作，才會有更多A08的出現。

如今禽流感疫情年年發生，鳥類帶來的病毒研究仍待加強。一場東亞的黑琵研討會，串聯大家的研究心得，彼此交流知識，面對濕地的開發，恐怕也該適時展開了。