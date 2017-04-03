自由共和國》吳介民、蔡宏政、鄭祖邦／讀懂「巨蟒」發出的訊號

吳介民、蔡宏政、鄭祖邦／中研院社會所副研究員、中山大學社會系主任、佛光大學社會系主任

水晶燈懸吊在華麗的宮殿，耀眼的光芒讓人目眩神馳，氣派的主人周旋在萬邦來歸的賓客之間，宮殿外絡繹不絕的權貴排隊等候入場。這場豪奢的派對，氣氛喧騰如節慶，下單與兜售的密語，正在締結一場又一場的世紀交易。吊燈裡隱約蠕動著物體，偶爾探頭俯視，銳利的眼神彷彿水晶燈上的鑽石光澤。這條蜷曲在水晶燈內的巨蟒，只聽命於主人，多年來耗費心血的飼育，已使這隻巨蟒演化為高科技的監控機器。它不是噴火的龍，也不是作勢吃人的老虎，而是隱微監控著宮殿內的交易，偵測人們的動靜，不定時發射不明確的訊號。那些從宮廷交易中獲得好處的權貴，懂得譯解這些訊號的意義。

經過太陽花占領石破天驚的一擊，國共合作被破解，致使國民黨選舉大敗，中國因素已經被普遍認知。但北京如何培育在地協力者，如何操作影響台灣政治的技術細節，選擇出手時機，利用哪些個體和集團，何時加碼收買，何時下手施壓，卻仍在黑箱之中。迫切的工作是，指認北京搭建的跨海峽政商網絡（以及文化宗教與意識形態網絡），及其在地協力網絡的運作機制，深化中國因素論述。

中共信奉唯物論，實踐的卻是鄙俗唯物論（vulgar materialism），認為操作物質誘因可以收買人心，挾豐裕資本，大肆跨境操作統戰政治目標。這是一門深奧的「政經權術」（economic statecraft），必須通過嚴謹的學術調查，才能辨識大片陰霾地帶的地質紋路。我們從地緣經濟學（geo-economics）入手，與媒體研究和文化社會學交互印證。書寫本書，期在通過踏實的經驗研究與事實挖掘，將不透明的中國因素效應，揭示為可檢證的分析與命題。這部集體研究，是台灣之中國研究典範轉型的努力成果，在此基礎上，回望文化、宗教與意識形態領域的論辯，別有一番新意。我們希望在每一個議題領域，都能清楚勾畫中國因素在地協力者的圖像。

這項知識積累的計畫，也帶有公共實踐的目標。台灣的公民，必須讀得懂「巨蟒」發給在地協力者的訊號。抵抗來自中國資本與中國民族主義的雙重進攻（而今中國已是國家資本主義當道），不能再依恃「反共符碼」，也不能僅依靠主體自主意識的吶喊。中國許多表象上的市場（資本）行為，本質上是由國家操作的政治經濟行為，這個邏輯也適用在許多文化、宗教交流上。面對中國，台灣的脆弱，部分源自於過度經濟依賴；特權集團靠中國施捨牟利的自私行為，則讓北京有機可乘。台灣社會自身不夠強韌，就無法抗拒外部的誘惑，也無法化解內部的自挖牆腳，所謂「威權擴散」於是蔓延開來。

因此，台灣與中國的互動，無法簡化為「一個大惡棍」欺凌「無辜小鄰居」的劇本。真實的故事是：統治中國的強權集團，通過培育在台灣的諸多政商與利益團體，讓他們成為中國的政治代理人（在地協力者），進而造成對台灣民主、文化主體性與主權的危害。在我們的故事中，台灣社會並非毫無招架之力。「作用力」導致「反作用力」：中國因素對台灣的侵蝕作用，引發了社會的集體抵抗，關鍵原因就是公民政治意識的提升，擺脫無名恐懼，願意投入抵抗行動。在這裡，我們看到了社會的韌性。

目前，韓國正規劃部署美國薩德飛彈，中國為了嚇阻，全面啟動「限韓令」，其手法與對台策略如出一轍。固然，中國對韓國沒有領土野心，但韓國高度依賴中國市場，使北京得以施展「以商逼政」的謀略。中國與美國對抗，是為了建構它在東亞的霸權勢力範圍。這是大國間的霸權之爭，除了地緣政治手段，中國也使用地緣經濟手段。這顯示，本書的分析架構可以適用在中國與其他國家關係的比較研究上。

書名「吊燈裡的巨蟒」，靈感得自林培瑞教授（Perry Link）多年前在《紐約書評》一篇深具洞察力與遠見的文章（“China︰The Anaconda in the Chandelier” ，2002年4月11日）。他以「巨蟒」形容崛起中的中國形象，取其政權無所不在的心理威脅，懸掛在人們頭頂的監控與埋伏，召喚出批評中國政權者的內在恐懼，深怕牽連自己與別人，導致人們自我審查、自行調整行為。林培瑞聚焦於誘發自我審查的心理機制，我們延伸了這個隱喻。

安靜的巨蟒嘶嘶吐信，讓全世界都讀得懂這些訊號的意義。

（本文為《吊燈裡的巨蟒：中國因素作用力與反作用力》（左岸出版）主編序。）