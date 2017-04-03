自由共和國》蕭新煌／掌握國內施政成效才是關鍵：從兩份最新民調說起

蕭新煌／總統府資政

近日有兩份民調公布，但未被各家媒體重視。我閱讀和對比相關調查資料之後，認為是有一些值得進一步解讀的有意義發現，不過也有些必須要加以質疑的民調謎團。

這兩份民調分別是美麗島電子報的「三月國改民調」和兩岸政策協會的「兩岸時事議題民調」，前者在三月廿七日只以電子訊息公布，後者在三月廿九日對外以記者會公開。初看之下，這兩家民調發布單位主事者的政黨傾向光譜大概都算是泛綠（前者），或是跨藍綠（後者），執行的單位則分別是台灣指標民調公司和大社會調查中心，其政治色彩也似乎不明顯，所以不宜以藍綠立場的機構效應來評其民調差異。

整體說來，兩份民調結果顯示台灣民眾都對執政的民進黨蔡政府持續的施政表現嚴格監督，因此雖抱一定的信心，但總是不滿意者居多。兩岸政策協會調查顯示小英總統滿意度為四十二．五％、不滿意度為五十四．一％；信心比例為四十八．五％、沒信心是四十八．一％。但美麗島調查結果卻相對負面得多，滿意度只有廿九．五％、不滿意度是五十八．○％；信任度也只有卅九．八％、不信任比例是四十五．七％。兩份民調的不滿意比例都過半，不信任度則都在四成五到五成之間。只是美麗島民調中，不表態的民眾明顯高得多，分別是十二．五％和十四．五％。這現象有待釐清和解釋。

的確，英全執政團隊的民調還是沒有回升的跡象，這兩份民調所顯示的警訊，值得小英總統和民進黨警惕。而民眾的政治立場也深深左右了他們對小英政府是否滿意和信任的評價，可說是已呈兩極化現象。這顯然不是健康和我們樂見的民意趨勢。

其次，兩份民調都針對兩岸關係問題著墨甚多，而且部分結果值得玩味解讀。

美麗島民調問了一個不問也都可以知道的問題︰小英執政後兩岸關係與馬英九時代比較，變得如何？過半數（五十一．二％）認為變差，但也有卅六．八％回答沒改變或差不多。這結果也凸顯民眾政黨傾向和政治立場的兩極矛盾。這也連帶反映在民眾對此的歸責問題，傾綠民眾指責中國政府，傾藍民眾則怪罪台灣政府。

這份民調也問了民眾是否接受現行憲法指稱「中華民國包括大陸地區」的「一中憲法」條文。結果過半（五十四％）不能接受，但還是有近三分之一（卅二．六％）表示能接受。另一方面，有超過七成（七十二．五％）明確表達不能接受中共的「台灣是中華人民共和國的一部分」的「一中原則」，只有少數，不到一成五（十四．二％）回答能接受。對此，也出現民眾的綠藍立場對「一中憲法」和「一中原則」仍有影響。

至於兩岸政策協會的民調則透露，超過七成五（七十七．二％）民眾指出從民進黨執政後，中國就開始對台灣抱持不友善態度。有近七成（六十九．二％）贊成小英總統所執行兩岸政策做法，更有近七成五（七十四％）支持她所主張的「維持現狀」基本態度。有趣的是，四十三．三％認為台灣對中國釋出的善意剛好，卅八．一％認為太少、八．五％認為已太多，另有十．一％未表態。

同樣值得重視的是台灣民眾對中共「九二共識」的排斥，有六成八（六十七．八％）明白表示不能接受兩岸交流和對話的前提是「九二共識」的中共主張，廿五．三％則表示可以接受。影響以上民眾對兩岸關係不同態度的背後，除了藍綠立場之外，這份民調還透露了一個世代差異的重大訊息，亦即四十歲以下的台灣民眾對中國有更強烈的負面態度。如果把更年輕的「天然獨」（廿至廿九歲）挑出來看，那應該就更明顯了。

綜觀上述各項看似孤立的民調結果，其實也讓我們要去追問大家在心中都想知道的謎題︰到底是內政還是外交讓小英政府的民意滿意度總在低空盤旋？對照和研判這兩份民調資料，不難解謎。

小英總統的外交和兩岸互動政策以「維持現狀」和「不製造意外」之沉穩見稱，這似乎已相當獲得大多數的跨越藍綠民眾贊成和支持。而且民眾對台灣的國格尊嚴和主權獨立更自有定見；面對當下兩岸僵局，人民也心知肚明，中國鴨霸，哪能怪小英總統？所以兩岸僵局應該不是政府民意只跌不升的癥結。以此推論，英全政府在國內施政成效上表現和對各項改革大業的掌握，才是民意消長的主因。有評者提到小英政府「除弊有餘、興利不足」，那不正也是針對國內施政之成敗來說的嗎？

既然台灣民眾已經在對外（和兩岸）政策上站在民進黨政府這一邊，那小英總統更該在無後顧之憂下，義無反顧地全力以決心、執行力和政策溝通手腕去推動、掌握、完成不只除弊，也要能興利的對內施政績效。

面對除弊的改革，「一例一休」的教訓要記取，對「年改」的進程要分秒掌握、對「不當黨產處理」的落實也要據法依理堅持，至於「司法改革」更要步步化解現有司法界保守官僚的作梗。改革固然要善用求變的大多數民意，但也不要高估「沉默改革者」的力量，而漠視「喧嘩反改革者」的反彈。

至於興利部分，英全政府真的要加把勁，善用兩岸關係的冷卻期，重整「台灣（實力）優先」的經濟發展策略。鑑諸台灣現有七成五的民眾看好和期待「前瞻基礎發展計畫」，林全內閣真的要以捨我其誰的態度和精神，不但要積極落實這個計畫，更要推出其他能厚植台灣經濟實力，讓台灣大多數普羅大眾能有幸福感的相關政策。