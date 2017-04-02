自由廣場》公民 暴民 差很多

◎ 陳啟濃

太陽花大學生攻佔立院，宣判無罪。郝龍斌說，以後公民都能不服從，社會將無寧日。這樣的說法除了是危言聳聽，更是昧於民主社會應有的機制，對於大學生的愛國運動，欠缺同理心。

近年來，台灣警方執法展現出的公權力，一直有兩套標準。像愛國同心會這樣的團體，經常故意擾亂民主運動人士，連上演辱罵暴力的戲碼，警察都不當一回事。郝龍斌擔任市長八年，更是縱容愛國同心會這樣的行為，公然在一○一大樓前對法輪功學員的羞辱，難道台北市政府都無感。郝龍斌的民主素養、憂國憂民的情操何在？

即便目前民進黨在中央政府執政，柯文哲擔任台北市長，前不久二二八民運人士在中正紀念堂遭受親中外圍團體的暴力脅迫，面對現行犯，也不見警方有所動作。而當年太陽花學生，卻是受到警方抓狂似的暴力壓制，身心重創。

公民面對政府無視國家利益所發動的反抗行為，當然不能用一般案件來處理，因為學生的行為，為的是公共事務，不是私人目的。郝龍斌的聳人言論，如果用這樣的標準來檢驗，能有那麼多的公民不服從嗎？社會的安寧，不是粉飾太平，打壓民運，更不該放任警方偏見執法，只打擊民運人士，卻縱容親中人士。

（作者為水里國中校長）