自由廣場》香港旅遊 無聊的真相

◎ 林鴻達

柯文哲不時衝口而出「失言」，平常心的看都見怪不怪。前幾天說到香港旅遊很無聊，引起了香港社會出現不滿。但以筆者從事旅遊業的經驗，是完全同意柯Ｐ所言，只不過背後有一個耐人尋味的「真相」。

或先反問的去想，到香港旅遊真的沒有樂趣可言嗎？事實上，香港縱使沒有溫泉、名山，但是從一般層次的美食、玩樂去處，到高一層的探索城市景致，例如包含歷史文化因素的建築，再到所謂民間文化體驗的深度旅遊，應有盡有，旅遊元素多不勝數。

只不過九七後，北京要建立香港經濟依賴中國的殖民手段，就從政策制訂和執行使各行各業都要與中國扯上關係，甚至只有中國一條「財路」的狀況，旅遊業不單是其中之一，更可謂首當其衝。

負責香港旅遊政策執行和推廣的旅遊發展局，港共政權在二○○○年委任自由黨元老周梁淑怡擔任主席之後，就不斷淡化非中國籍遊客訪港的吸引元素，最明顯的例子就是只強調「購物天堂」的口號。這口號的問題所在不僅是來香港只有購物，更是購物只能來香港嗎？

與此同時，旅發局更玩弄旅客消費統計數據，造出中國訪客有最高人均消費的報表，然後吹噓中國籍遊客如何支撐起香港旅遊業。到自由黨另一高層田北俊在二○○七年接任旅發局主席之後，變本加厲偏向中國市場，進一步否定「購物」以外香港的旅遊元素。久而久之，連商場都千篇一律的是中國暴發戶喜愛的高消費品商店，更形成藥房滿街，隨之走私奶粉尿片肆虐，同時使香港人腦袋忘掉了香港到底有何旅遊元素。

由此可見，柯Ｐ沒有講錯，「失言」背後的真相是北京搞出來的。

（作者為香港時事評論員）