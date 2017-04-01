自由廣場》台灣這個詐欺犯天堂

◎ 陳立翔

立法院會三讀通過組織犯罪防制條例部分條文修正案，只要是有持續性、牟利性的結構性組織，且觸犯最重本刑逾五年以下之罪者，就視為幫派，而能重判三年到十年有期徒刑。然而，詐欺犯在本國的法定刑與其他各國相較，還是顯得輕上許多。

經查閱資料，德國在詐欺罪情節嚴重者處六月以上十年以下自由刑、日本為十年以下徒刑、奧地利亦規定情節嚴重者處一年以上十年以下自由刑，則我國刑度訂定五年以下，且可易科罰金。換言之，我國不僅刑度偏低，且又可易科罰金，犯罪行為人的自由全然不受拘束，也難怪曾有新聞報導指出，跨國詐騙案件的台籍嫌犯曾吐露，兩岸對詐財刑度差很遠，很怕被押往大陸受審。兩岸詐欺罪的刑度差異甚大，大陸地區犯詐欺罪，所得超過人民幣二十萬元以上，刑期最輕十年，最重可判處無期徒刑；國內法定刑期為五年以下，還可獲緩刑或易科罰金。詐騙集團「風險低、利潤高、刑度低」，落網後個個有恃無恐，「大方認罪」，我國儼然成為「詐欺犯的天堂」。

因此，若要有效避免跨國詐欺犯陸續將機房及犯罪行為人移至本國犯罪，應立即修改詐欺罪的構成要件及法律效果，也就是構成要件部分，可以犯罪所得或手法、影響程度等，區分情節嚴重或一般，法定刑部分，也應大幅提高其刑責，不得任意緩刑或易科罰金，如是，方得有效提高嚇阻效果。

打擊詐欺犯罪是當前國內重要工作之一，然而要確實減少詐欺犯罪，不僅僅是靠犯罪預防宣導或偵查人員查緝，更要有完善的司法制度及規定為後盾，讓犯罪人知道犯罪所得和需要付出的代價不成正比，讓犯罪人知道詐欺是不划算的行為，如此，才能徹底減少詐欺犯罪的發生。

（作者為警察機關職員）