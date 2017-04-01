自由廣場》新住民入籍台灣有夠難

◎ 寧家榮

上星期，屏東陸配小珍申請身分證被移民署官員刁難的新聞，登上了各大新聞媒體的版面。

小珍是二○一○年嫁來台灣，成為你我身邊都會遇到的「新住民」。不幸的是，小珍婚後遭遇好幾次家暴事件，為保護自身安全，她向法院聲請保護令，卻又因此而被丈夫趕出家門。即使面臨這樣的事情，小珍為了兩個女兒不願離開台灣，在這塊土地上咬牙待滿六年，終於在今年向政府單位申請定居許可。然而，完全狀況外的移民署官員，向小珍的先生確認婚姻關係時，只聽信先生一面之詞，便以「婚姻關係訴訟中」為由沒有核發定居證。

新住民婚後如不幸遭遇感情失和，在申請歸化國籍或定居許可時，可能會被夫家刁難報復，這樣的故事在新住民社群中不斷發生。況且小珍遭先生多次家暴，已經法院判定發出保護令，理論上移民署承辦人員應該有所警覺才對，沒想到竟然還要求小珍回家履行同居義務才能申請定居，如此莽撞又缺乏專業素養的處理方式，就連幫忙小珍的縣府社工都搖頭嘆氣。

小珍在婚姻中遭逢數次家暴仍然選擇留在台灣，為的就是取得身分證後可以名正言順陪伴兩個孩子長大。其實在台灣不在少數的陸配與外配家庭在經濟上仍屬弱勢族群，沒有取得身分證的新住民，在工作場所常得不到正常的對待，收入偏低，以至於當發生家暴事件時，更不敢斷然選擇離婚，因為沒有身分證的新住民找工作困難，常因此無法取得監護權、最終被趕出台灣無法探視子女。

此事件發生至此，立委協助、部長交辦，看似圓滿結局。然而這畢竟是個案處理的特例，我們能保證未來不再發生同樣的事情嗎？

針對新住民申請國籍歸化或定居許可，我們建議移民署應檢討改善申請案的查證作業流程，提升第一線承辦人員的專業素養，並且加強與社政單位的聯繫及合作，如此才能保障新住民的權益，避免因官員人為的誤判造成拖延及刁難的觀感，讓新住民擔心害怕。最終，政府單位亦應針對新住民現實生活上面臨的困境，給予更多人性化的政策調整，保障新住民的基本情感需要，幫助社會上更多像小珍一樣的新住民，讓他們可以安心地在台灣落地生根，這應當是社會各界共同努力的方向。

（作者為民進黨第一屆新住民委員會委員）