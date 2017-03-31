自由廣場》中藥 西藥 假藥

◎ 蕭卜秧

降血脂藥品「冠脂妥」號稱健保給付冠軍，國內每月用量約二十萬盒，今年卻爆出假藥事件！

其實，中藥也有「假藥」，如藥膳中常用於補氣健脾的「黃耆」，中藥行常以甜味重、豆腥味少的「紅耆」取代，如此一來補氣效果大打折扣。還有治療失眠、健忘的天王補心丹、安腦丸中，用於養心安神的「酸棗仁」，市售藥材常摻雜價格較便宜的「滇棗仁」。兩者外型相似，混雜時，一般民眾難以辨別，然而其中養心安神的主要活性成分斯皮諾素（spinosin）與酸棗仁皂甘（jujuboside），在滇棗仁中含量卻不及正品酸棗仁的一半。

台灣藥學教育為此加入了中藥相關課程，讓藥師在執行中藥業務時，有專業的知識基礎，可辨別藥材真偽優劣，避免錯用不當的中藥材。中醫的醫院藥材採購也由藥師把關，建立藥材採購標準，以杜絕中藥「假藥」！在中醫師臨床訓練制度中，也特別加入中藥局課程，由藥師教導中醫師如何辨別中藥材的真偽優劣。

然而為什麼過去市售中藥混誤用、摻雜造假事件卻仍層出不窮呢？主因就是主管機關管理無能，衛福部中醫藥司雖長年辦理混誤用藥材相關培訓課程，然而成效不彰，且亦未落實稽查督導職責，導致市面上仍充斥許多同名異物的混誤用藥材。

中藥商當然也有責任，現行中藥販賣業者大多是早年列冊的中藥商，經由擔任學徒過程後開業，當時政府為了管理，列冊後即發給中藥商資格。然而學徒過程並不如學校教育扎實，中藥從業人員水準良莠不齊，許多甚至僅有國、高中學歷，對於藥材真偽優劣的判別，大多延續其「師傅」所言，鮮少引用科學根據。美其名是維護傳統，實則導致台灣偽劣中藥充斥市面，中藥發展原地踏步！

政府為維護全民用藥安全，首應統合中西醫藥管理，整併中醫藥司，再者為源頭管理，避免進口中藥材標示錯誤，並督導中藥商依法聘任藥師管理，最後落實稽查市面偽劣中藥材。如此民眾在使用中藥材時，才能安全有保障。（作者為藥師）