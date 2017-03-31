自由廣場》民主與台獨的分合

◎ 陳茂雄

世台會目前正在ZAANDAM郵輪上舉行年會，民進黨也派代表參加，討論時有不少成員集中火力砲轟民進黨，顯現海外台灣人與本地綠營的觀念有相當大的差距。本地綠營的中心思想在於如何贏得政權，並永續經營，海外台灣人想的是，如何建立正常國家，不被中國的體制所約束，之所以會如此，是因雙方發展背景差異頗大。

海內外台灣人雖然發展的背景不同，可是目標一樣，都是要終結外來政權的殖民統治。蔣政權執政期間，不只是獨裁政權，還是殖民統治，族群不平等，而終結殖民統治的方法有二：第一，推翻外來政權，建立台灣國。第二，政治民主化，它不只消除獨裁統治，族群不平等問題也自然消失。

蔣家執政期間，民運雖然遭受打壓，還是有生存的空間，台獨則沒有，八○年代在選舉期間，連「台灣的前途由一千二百萬人（當時台灣的人口）來決定」的主張都不可以，台獨的主張更不用說，牽涉台獨主張者必定坐牢。至於推展民主運動，雖然受到打壓，還是有生存的空間，所以台派人士在台灣發展的是民主運動，不是台獨運動。

雖然中國國民黨政權也透過各種管道在海外追殺異議份子，台獨運動還是有生存的空間，所以海外台灣人在半隱密的情況下發展台獨組織，而且有可觀的成果。在國外推動台灣民主有點隔靴搔癢，因而積極從事台獨運動，國內則面對蔣家的壓力，不能從事台獨運動，所以走向民主運動，台獨與民主運動因而分歧，兩方面都沒有顯著的成果，直到外來政權出了問題。

台灣民主化是依循體制內改革，海外的台獨運動，則是體制外的運動，雙方差距頗大海外人士對民進黨不滿意是意料中事。（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）