自由廣場》想起老芋仔喝小酒

◎ 張博智

我在民國七十年任官之初，遇見不少老軍人，都是從大陸來台的「老芋仔」。他們都打過仗，出生入死的軍人或許有不同的人生觀？我記得一位老長官平常偏愛喝小酒，每於午（晚）餐之時，總會邀幾位同僚在辦公室小聚一番。雖然是午休，照現在軍隊營務營規的標準，恐怕也是違反軍紀要受到嚴懲，但那個時代似乎並不認為有錯。有次，聽那位長官淺酌時講了一句話：「軍人是要上戰場的，今天不吃不喝，誰保證明天還在不在？」我因此才懂得經歷戰爭洗禮的「老芋仔」心路歷程，也對老長官的生活習慣有更深刻的體會。

那個時代，軍隊每個月都有生日餐會，除了加菜也加酒，各桌限發兩瓶酒。那時軍隊不禁酒，福利社還賣酒，午餐時或下班後，總有些人聚在一起喝上幾杯酒。記憶中，緊張的生活在小酌中放鬆，嚴格訓練的辛苦在酒後緩解，幾杯酒，暢談抒懷，那樣的餐會好像有調整身心、重整旗鼓的作用。後來，軍隊開始禁酒，每個月加菜卻不再加酒，福利社、營站更不能賣酒，不但上班不能喝酒，連喝酒後上班都算違規。

媒體報導，澎湖空軍馬公基地有校級軍官執勤時，夜間外出在聲色場所飲酒作樂，該管單位聲稱，將依規定嚴懲，軍隊有句話說「不打懶只打不長眼」，這些軍官趁留守外出且進入不當場所，受到應有的懲處是咎由自取，當然該怎麼辦就怎麼辦，才能以儆效尤。

因為這則新聞，讓我不禁有了奇特的觀感：這是個軍人相對安全的時代，因為不上戰場；卻也是相對不自由的時代，因為規定多如牛毛，喝酒成了禁令只是其中一項。這是個軍人待遇相對提高的時代，卻也是尊嚴大受蹂躪的時代。為什麼福利待遇還算不錯，年輕人卻不想從軍呢？因為一樣的行為，軍人就是會被看成作怪，同樣喝花酒，軍人罪加一等，不但名譽掃地，甚至連工作都會丟掉，如此苦悶，如此受罪，誰還想從軍？或許，我們要的軍隊不該只是層層束縛、重重綁架，反而是該多給他們空間與彈性！

（作者為前陸軍步兵訓練指揮部體育組上校組長）