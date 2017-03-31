自由廣場》替代役不可笑 職業偏見才可怕

◎ 許啟森

內政部今年第一次試辦產業訓儲替代役，包括餐飲、超商、快遞都是選項。但被外界質疑為廉價勞工，輿論更是一面倒的反對與嘲笑，內政部役政署將替代役分為一般替代役與研發替代役，而產業訓儲替代役則是由研發替代役概念延伸而來，本質上研發和產業訓儲並不衝突，為何社會卻有極大反應落差？

一般認為既然兵源已不夠，為何還要讓役男到餐飲業服役、甚至去煎鍋貼？但過去推行的研發替代役卻沒有如此巨大聲浪，研發替代役如果到科技大廠，似乎和兵役也扯不上關係，只能勉強說國防要科技化。而研發替代役在高科技業就不算廉價勞工嗎？且役男退伍後如不排斥，可順其自然留在原公司當員工，其結果也算是替代役和就業的橋樑，和兵役並無直接關係，所以社會、役男和家長也樂觀其成。

為何有如此差別呢？追根究柢就是傳統的士農工商狹隘觀念而已。一般還是喜歡把職業分為白領與藍領階級，勞力的職業總是不討喜，大學畢業再蹲補習班考公職的比比皆是。所以國內產業外勞多達幾十萬，沒有年輕人願意從事勞力、農漁牧、水電、營造、長照工作，寧願坐辦公室領低薪，也不願在太陽下流汗工作，一個成熟的專業師傅，一天工資是兩千元起跳的，比起青貧族好很多。

社會根深柢固的觀念是很難改變的，流浪教師和兼任教師過多，不就是教育制度和社會需求無法配合的問題嗎？目前推行一例一休，也發現某些職業是很缺人的，所以教育制度的改變，例如今年試辦的高中畢業生先就業再升學，即是一種嘗試，依學生的興趣和學習能力做多元發展，才能改變現狀。產業訓儲替代役也不應因噎廢食，隨著守舊的民意走，不嘗試新的路線，永遠沒有改變的機會。

（作者為醫師）