自由談》再怎麼野蠻也不能這樣

國家整體方向明明是進步的，卻老是有人開倒車。

譬如司法改革，還沒做出成績，居然先盤算要限制記者不得出入檢警辦公室。

倘若想確保「偵查不公開」，用刑法「洩密罪」就可追究；再怎麼野蠻，也不能拿著雞毛當令箭，假藉司改箝制採訪自由。

又譬如新北市議員林國春，率領退休警察在忠烈祠外抗議年金改革，卻數落蔡英文總統：蔡小姐養尊處優…花國家的薪水，拿我們的薪水來養，有沒有道理？該不該殺？

這段話主詞是蔡英文，一聽就知道是針對蔡，何況林國春還補上一句「這在過去是要『砍頭』的」。

林國春本意若是指「砍禮遇」就必須說出這三個字，但他在現場說的是「砍頭」，砍頭就是砍頭，就算用機器貓小叮噹的宇宙無敵翻譯機，也不會變成林國春後來硬拗的「砍禮遇」。

林國春當過警官，訊問過人犯，製作過筆錄，對於用字遣詞的敏感度，比一般人更強。他對著群眾問蔡英文「該不該殺」，群眾還回應他「該殺」，若這不叫煽動犯罪，那什麼才是？

共軍曾仿造台灣總統府模型實施「斬首演習」，斬首即砍頭，是針對台灣元首的極端敵意行動；當總統在忠烈祠裡致祭陣亡將士時，林國春怎能在外面針對總統嗆聲「砍頭」？

好漢做事好漢當，小叮做事小叮噹。林國春敢說不敢當，迂迴詭辯，補述注釋，還誣指媒體斷章取義，是屬「犯後態度不佳，未見悔意」。

再怎麼野蠻，也不能出言危害國家元首的人身安全，這是公民基本素養，何況是六都的市議員。

倘若是無心之錯，就應坦然道歉，為造成國家社會的不安表示歉意，並呼籲全民勿對總統有任何不禮貌舉動，這才是亡羊補牢。

林國春是刑事鑑識出身，套句刑事鑑識的老話「凡走過必留下痕跡」；這次失言，將痕跡永存。（莊榮宏）