社論》請趕快正名吧！

日本首相安倍晉三本週三表示，「台灣是與日本共享價值觀和利害關係的重要夥伴，希望以（自民黨）青年局為核心，好好地加強關係」；他也會「留意」中國加強施壓、反對台灣出席國際組織會議的事。安倍是聽取自民黨青年局長鈴木馨佑報告後，做此發言；鈴木本月中旬來台灣訪問，並會見蔡英文總統等我政府首長。蔡總統會後曾以日文在推特發文，表達「期待台灣與日本的年輕政治家攜手，進一步加深交流」。

安倍的談話，符合事實，也說出台灣與日本兩國人民的共同心聲。台日兩國地理相近，歷史連結，經濟相通，災難相互支援，戰略利害交集，也共享自由民主人權等普世價值。安倍對雙邊關係的期盼，更凸顯了日本政府正以務實的作為，增進和我國的關係。事實上，繼鈴木之後，日本總務副大臣赤間二郎上週末也來訪，出席「多彩日本」活動，強調「日本和台灣是擁有緊密關係的卓越夥伴」。赤間訪台，是一九七二年兩國斷交之後，首次官方往來，他也是來訪的日本最高層級官員。

欺壓我國絕不手軟的中國，立即跳出來「說三道四」，宣稱「堅決反對」赤間的台灣行，並向日本提出抗議。不過，安倍政府對中國無理取鬧，也不客氣地駁斥。內閣官房長官菅義偉強調，日台之間有緊密的經濟關係和人員往來，「是很重要的夥伴」，赤間之行對加強雙方相互理解有重大意義，日本將「繼續推進和台灣的交流」。外務大臣岸田文雄也表示，日本和台灣維持非政府的實質關係，「中國的批判是沒有理由的」。同樣地，日本防衛省智庫最新報告把台灣記載為中華民國，中國抗議且要求不得公布，也遭日方拒絕。

安倍堪稱近年對我國最友好的日本首相。今年元旦起，日本駐我外交機構「交流協會」改為「日本台灣交流協會」。這一改變，不僅有正名的作用，使機構的宗旨及屬性一目了然，更重要的是表明安倍政府正以國家規格對待台灣。正因如此，除了鈴木前來會見我政府首長，赤間也以官方身分來訪。

這一連串動作，有如日本新聞界解讀，安倍已下定決心，提升與台灣的官方關係，今後將不斷試探中國的反應。換言之，以往由媚中、親中、畏中的「中國幫」所把持的外務省，在日中關係常生齟齬的今日，已改弦更張；特別是安倍的胞弟岸信夫擔任外務副大臣，如能良性互動發展，兩國友好關係更上一層樓，大有可為，也符合台日雙方人民的期待。

日本民間對台灣友善，有目共睹。為台灣參與三年後東京奧運正名，就是最具代表性的例子，日本「台灣研究論壇」等友台人士積極奔走，希望促成我國選手堂堂正正以Taiwan 取代不倫不類的Chinese Taipei出賽。同時，台灣社會也對日本友好，展現於老一輩親日、中青代哈日，常令中國官方及其在台灣代言人眼紅而玻璃心碎。

台灣社會對日本的好感，不只表現在文化、消費或時尚，其實也出自安全的務實考量。就在週日一場由台灣國家聯盟主辦的研討會，外交安全專家幾乎異口同聲，強調台灣應與美日建立安全夥伴關係，共同面對中國解放軍擴張。美國政治學者金德芳（June Teufel Dreyer）近日也指出，赤間訪台與我駐美代表高碩泰應邀進入國務院，或顯示美日已協調提升對台灣關係。

相較於日本及美國的友好舉動，蔡英文政府仍自限「維持現狀」而鮮少積極作為。許多國人都在問︰「日本台灣交流協會」正名已三個月，何以我方「亞東關係協會」改名卻仍在行政院走公文，執政黨立委還以「呷緊弄破碗」為之辯解？日本友人為奧運正名熱心行動，何以台灣的體育署長卻冷言冷語回應？

正名、制憲、加入聯合國，是許多台灣人民對民進黨再度執政的政治外交期盼。國家正常化的這三項重大工程，難度不一，但正名顯然是三者相對較可操之在我者。何況，安倍政府已無懼中國而為日本駐台外交機構正名，民進黨政府卻不知還在拖延什麼？

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