自由廣場》事後避孕藥的思考理路

◎ 陳書芳

食藥署於二○一六年十二月公告將「緊急事後避孕藥」由處方藥變更為指示藥的說明，其中包含轉類後需執行的措施，例如：使用年齡需在十七歲以上等規定。近日傳出政策可能暫緩，引起爭議。

面對事後避孕藥的思考，主要可以分為兩個面向。首先是藥物的安全性。目前對於事後避孕藥的研究，缺乏對經常服用的女性與對青少女的健康影響研究，無法確定對女性健康的長期安全性。主管機關對藥品轉類後提出的執行措施，更說明有使用氾濫的擔憂，但相關規定並不實際。在仍是處方藥的情況下，民眾還是可以方便地從藥局購買，顯見規範無效，轉類後的配套又該如何有效執行呢？由十七歲以上成人代買如何防範？

其次，事後避孕藥的使用不僅是藥物議題，更是避孕議題與性議題。對性的保守、迴避態度，讓台灣長期缺乏完整性教育，人們缺少安全性行為的概念，已經讓事後避孕藥成為容易選擇的避孕方式。如果又能便利取得，將更容易依賴，而成為常規的避孕方式，更加忽略安全性行為的落實與性傳染病的風險。並且，在台灣社會中，對女性的性尊重不足，使得女性的性自主空間狹小。日前台大學生模仿Ａ片劇情，以對女性中出（日文「中出」意指「體內射精」）製作有濃厚性暗示的活動海報，引發眾怒。「中出」可形成宣傳概念，足見對女性性尊重的低落依然存在。那麼，當事後避孕藥可方便取得時，更容易發生男性以此為由，拒絕使用保險套的情形。

一項政策的施行或改變，有其社會效應。事後避孕藥的使用者為女性、性行為後果的主要承擔者亦為女性，在藥物長期安全性無法確認、安全性行為教育缺乏、性尊重不足的狀況下，女性淪為避孕的主要承擔者，這才是婦女團體所擔憂的發展。

（作者為台灣女人連線執行秘書）