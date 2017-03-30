自由廣場》海軍撞漁船 撞破兵推戰訓表面工夫

◎ 呂禮詩

今年漢光演習的兵棋推演，首度由過去的五天延長到一個月，期能驗證固安作戰計畫的適切性與戰訓整備的周延性，找出台海防衛作戰可能遭遇的問題及缺漏。事實上，日前在鼻頭角外海所發生的光六飛彈快艇與娛樂漁船北洋號之碰撞海事，意外揭露了海軍輕快兵力運用的想定設計與訓練落實等問題。

海軍飛彈快艇與錦江級、沱江艦飛彈巡邏艦等輕快兵力，強調戰時進駐戰備漁港，依託漁港進行隱蔽和補給，並能混雜在漁船中，伺機遂行截擊作戰與泊地攻擊，也幾乎是歷年漢光演習兵棋推演與實兵驗證的例行操演；但此次飛彈快艇與北洋號的碰撞，卻發生雙方指責對方無線電不通的爭議。

海軍艦艇的航行值更官（watch officer）守值的是「一九七四年國際海上人命安全公約一九八八年十一月（GMDSS）修正案」，所律定的頻道十六（CH-16, 156.8MHz）遇險頻率。

然而北洋號此種長度超過十二公尺、又小於二十四公尺的「娛樂漁業漁船」，不適用漁船國際公約，依「漁業法」、「船舶法」所訂定之「娛樂漁業管理辦法」、「船舶設備規則」與「漁船使用無線電通信設備安全管理規定」，僅需設置並守聽單邊帶無線電話（SSB）2182KHz的國際遇險頻率，與守值雙邊帶無線電對講機（DSB）27.065MHz的求救頻率即可。

飛彈快艇與北洋號守值的通信頻率不同、無法及時溝通，導致碰撞危機存在時無法及時溝通，碰撞海事發生後，雙方長呼不應；戰時海軍輕快兵力進駐戰備漁港，漁民或娛樂漁船業者即使滿腔熱血、願意掩護作戰，但通訊頻率不同、無法溝通，也是枉然。

此一問題不僅存在於娛樂漁船，在近海及沿岸海域作業的漁船，無論是噸位在五噸以下的CT0、五噸以上未滿十噸的CT1、十噸以上未滿二十噸的CT2，作業可以延伸至我國經濟海域二十噸以上未滿五十噸的CT3，皆是如此；凸顯以往漢光演習兵棋推演與實兵驗證的不切實際。

自詡比金城武還帥的一百分部長，上任以來製造話題雖然很多，但與其和立法委員配合插科打諢，還不如在戰訓的本務上投注心力，讓「一百分的部隊」不要眼高手低的流於紙上談兵。（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）