自由廣場》〈青年論政〉與學生會長談總統接見問題

◎ 徐光成

六十多年前，中國青年救國團（當時名稱為「中國青年反共救國團」）成立，憑藉半官方性質籌辦青年節活動、選拔優秀青年代表，由於歷任總統大多配合接見得獎人，就這樣被誤以為是國家活動，長達數十年，忽略救國團早已由半官方變為民間團體。今年蔡英文總統以行程安排為由選擇不接見，遭救國團批評，希望總統重視年輕人；我在臉書上也看到幾位大學學生會的會長發表相似評論。令人疑惑的是，重視與否能如此二分？一定要透過接見，才表示總統重視青年？

就總統職權而言，相信很多年輕人更期待的是，總統推動對青年有益的政策，總統也應該這麼做。馬前總統任內，似乎沒有讓年輕人看見希望，施政上也出現重大瑕疵，因此爆發數次劇烈抗爭。相較之下，蔡總統就任至今雖然也有年金、勞動等與青年相關的重大爭議，但畢竟還在任期中，值得我們繼續觀察、督促。

救國團現階段是一個人民團體，總統沒有義務參與相關活動，何況優秀青年這麼多，各大學畢業典禮時，總統是不是應該趕場，或者接見各校優秀畢業生？總統能參與活動，固然是一種榮譽，但我們也須深思，這榮譽從何而來？是來自總統身分所伴隨的權威，還是對於年輕人所做的建樹？如果大多來自前者，那也大可不必總統接見。如果總統對於年輕人沒有什麼貢獻、甚至打壓年輕人，卻出席活動，年輕人更應該當場嗆聲，而不是笑著與他（她）握手、合影。

台灣年輕人可以更有自信的向在上位者提出建言、參與國事，青年的參與將可為政治注入活水，促成正向的變；我們真的不必盲從於上位者的權威，或自喜於得到上位者關愛的眼神。

至於有論點指稱，是黨政因素導致總統不參與活動；救國團的確背負了一段沉重的歷史，不過我會期許救國團更努力洗刷自己過去的色彩，協助政府與自己面對過去，把資產等問題好好釐清，該怎麼租、購、還，就盡力做到，扮演好協助青年、救國的角色。如此，是哪個顏色、還反不反共，我想也就都是次要話題了。（作者就讀清華大學，前學生會會長）