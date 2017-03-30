兼論司法院不應有法律案提案權

◎ 李慶義

監察院違背權力分立原則，以行政院怠於移請覆議及聲請釋憲的理由，就非屬其職掌，與其行使職權，適用憲法均毫無關聯的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」聲請釋憲，遭立委痛批「逾越職權」，不符「司法院大法官案件審理法」第五條第一項規定。

其實早在民國七十一年，監察院就曾以其行使職權，適用憲法均毫無爭議的「司法院是否有法律案提案權」聲請釋憲。聲請書略以：「貴院（司法院）就所掌事項有無向立法院提出法律案之權，本院（監察院）認為依據我國憲法建制之五院，各於職責範圍內，為國家最高機關，相互平等，彼此相維之精神，貴院應與其他各院同享有提案權，是本院與貴院因行使職權，已生適用憲法之爭議，爰依司法院大法官會議法第四條第一項第一款規定，函請解釋見復。」

司法院有無法律案提案權，與監察院行使職權，可說八竿子一點關係都沒有，監察院也能提出釋憲案。也因為監察院所提出的此一釋憲案，讓司法院作出一則舉世無雙、自認為有法律案提案權的釋字第一七五號解釋。

從此，司法院有法律案提案權。而司法院也非常盡責，舉凡與法院審理案件有關的一切民、刑事及行政訴訟的法律，甚至涉及金融機構權利、義務及土地登記事項的「消費者債務清理條例」，也都由司法院提出。不但使司法院球員（提法律案）兼裁判（解釋法律有無違憲），且為推動立法，也必須派出具有法官身分的龐大幕僚群，整日在國會鞠躬哈腰、折衝樽俎，完全失去其超然的地位。

上開監察院的聲請釋憲案，有逾越職權、紊亂體制的情形，另在糾正案上，監察院也常有侵及行政機關職權的情形。雖在彈劾案上，尚有糾舉不法的功能。不過，也因為懲戒案件，必須先送監察院彈劾，反而延誤時效，甚至讓一些違法失職的公務人員在監察院的袒護下，逃過一劫。法官、檢察官的懲戒案件，在經過評鑑後，還須送監察院提出彈劾，就是最明顯的例子。萬一監察院不通過彈劾，評鑑豈不完全失去功能。

既然連新科監察委員被提名人，都有廢監察院的聲音，廢監察院此其時矣！另為免司法院球員兼裁判，有失其超然獨立的地位，司法院也不應有法律案提案權。

（作者為台中高分檢主任檢察官）