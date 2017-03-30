自由廣場》馬英九→陳庚金→林國春

◎ 張惠和

國民黨新北市議員林國春在陳抗年金的活動中表示，蔡總統「養尊處優，該不該殺」，令人傻眼。

因為，之前國民黨中評會主席、改制前的前行政院人事行政局長陳庚金為阻撓年金改革，也曾喊出「能撈就撈」、「能混就混」，企圖煽惑現職軍公教；國民黨副主席胡志強居然附和叫好，舉國譁然，重傷國民黨形象，當時國民黨惟恐此一議題延燒，上下爭相滅火。沒想到事隔一個月，又來一個林國春。

其實一點也不奇怪。早在二○○六年六月七日擔任黨主席的馬英九，竟然公開在媒體表示，國民黨與親民黨二月間已完成總統罷免案連署，沒有提不提罷免案的問題，「子彈已上膛並且瞄準目標，剩下的問題是什麼時候扣扳機」、「陳總統會死得很難看」、「我不排斥罷免，現在手上有槍，也已上膛；但子彈只有一顆，就看要不要發射，要就一槍斃命」等語，言語之聳動，相當驚人。

果然是有那種黨主席，就會有那種從政同志！

（作者為退休公務員，新北市民）

看看數百萬低薪勞工

◎ 魏思源

根據統計，全台八九○．六萬的勞工中，有三二七萬人月薪低於三萬元且薪資停滯；不到四十歲的年輕世代上班族，有超過五成領過不到22K的低薪；甚至台灣還有近九十萬人領的是20K的基本工資。

然而這次年金改革建議方案，不管是對公教老年最低生活保障的「樓地板」標準，確定採行三萬二千一百六十元，或是考試院把所得替代率上下限全部提高，如此一再的從改革線上退卻，這算哪門子的改革？（作者從事資訊業，宜蘭縣民）

認命還是笨蛋？

◎ 林清淵

兩百多名退休警消向總統車隊下跪抗議年金改革、喊蔡總統「該不該殺」，令人側目。可他們五十出頭，大多月退金七萬以上，二十年就將領走一千八百九十萬，超過他們總繳的十倍以上。

相較之下，社會最弱勢的一千五百五十萬工農漁牧，要等到六十五歲才能領取月退金一萬多元，他們的人數是六十萬軍公教警消的近二十六倍，卻噤聲不語，為什麼？

一、兩百人大動作吆喝，少部分媒體跟著喊打，就能形成壓迫正義公平的力量？而全力拚家計、沒有時間上街頭抗議的沉默多數「人民頭家」，是認命還是笨蛋？

比起ＯＥＣＤ平均才五十％的所得替代率，台灣軍公教退休年金之優渥世界第一，因此早有人預言勢必步上破產的希臘後塵。早退領太多，晚退領不到，年輕軍公教怎肯認命「供養前輩」？何況月退金才一萬多元的老百姓。因此，請蔡政府千萬不要輕忽沉默多數要求改革年金的民意，否則下台的馬政府就是殷鑑。（作者任職營造業，台中市民）