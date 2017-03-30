社論》遵守中國遊戲規則就輸定了

現任總務副大臣赤間二郎來台訪問，在在顯示安倍的戰略佈局化被動為主動。（資料照）

美國在韓國部署薩德，引起中國強烈反彈，提供換地的樂天集團淪為出氣筒，中國觀光客也紛紛抵制到韓國旅遊，遑論韓國演藝事業也遭池魚之殃。北京企圖施壓即將選出的新總統，不言可喻。中國外交部前副部長王英凡上週在首爾露骨表示：中國理解韓國需要提高自身防禦能力，但有效應對北朝鮮核威脅的美國反飛彈系統很多，不是非部署薩德不可，美國部署薩德別有用心；也就是說，一旦中美之間發生衝突，美國就會占有利地位。

美國部署薩德，一旦中美之間發生衝突，美國就會占有利地位；赤裸裸以我為主的觀點，其實是中國對外關係的一貫思維與作為，堪稱當代版的天朝中心主義。在主權爭議不休的南海，中國積極造陸、強化軍事設施、巡航耀武揚威等等作為，即使周邊國家迭有抗議，北京還是依然故我，繼續其南海霸權計畫。為什麼？道理很簡單，就是先下手在南海持續增加軍力，一旦南海風雲變色，中國就會有先聲奪人的優勢。對自己有利的事，中國是從來不理會相關國家的警告的，歐巴馬執政八年在南海的消極作為，正好讓中國明修棧道又暗渡陳倉。

對於日本，又何嘗不是如此？絕口不提大躍進、六四傷亡，卻緊咬南京大屠殺，讓日本內疚於戰爭原罪。如果日本低聲下氣，坐視中國戰機航母進出太平洋，孰得孰失不問可知。不過，安倍似乎不吃那一套，通過新安保法案，承認集體自衛權，戰力接近航母的護衛艦「加賀號」正式服役，正名「日本台灣交流協會」，現任總務副大臣赤間二郎來台訪問，在在顯示安倍的戰略佈局化被動為主動。至於川普，接受「台灣總統」祝賀電話，質疑一個中國政策，即使應習近平要求也只回應以「我們的一個中國政策」，拒絕附和「中國的一個中國原則」，且可能出售台灣更多更好的防禦武器，還邀請台灣駐美代表參加國務院的對抗ＩＳ聯盟會議。凡此迥異於前任政府的化被動為主動，無非也是著眼於平衡中國在東、台、南三海的咄咄逼人。

面對中國，不能示弱，這是安倍與川普給台灣的啟示。馬英九執政八年，連結中國總路線凌駕民主，不啻給了北京裡應外合大好機會，全方位地對台政治滲透、經濟統戰，埋下一旦兩岸陷入僵持一如當前，中國就會占有利地位的伏筆。簽署ＥＣＦＡ等二十三項協議、大幅開放觀光客學生來台、共諜網長驅直入軍隊、五千共諜潛伏政府、大學一中承諾書，不一而足。結果正如新政府上台後的效應，加緊國際圍堵、緊縮觀光客、打擊台商藝人、中止農漁契作、獨厚藍八縣市等等，都是馬英九主動奉送籌碼，讓北京手上滿滿的牌，非要小英吞下一中做為恢復協商的前提不可。北京吞不下薩德以免美國占了優勢，卻在硬逼台灣吞下「一中」屈居劣勢，豈有此理？小英除了維持現狀穩住現狀，更應化被動為主動，盱衡美日的戰略出擊開創新局。

以前唬弄台灣「政治歸政治、經濟歸經濟」，政黨輪替馬上變臉「政治問題要先解決」；默許馬英九以「各表」欺騙台灣人民之後，現在對小英明講「不能偏離兩岸同屬一中的核心」。這樣的中國遊戲規則，誰遵守誰就輸定了。馬英九堪稱前車之鑑，中國官員面前「民國符號」自動消失，參與國際活動須經北京同意，徒令北京對台紅線更為緊縮。是以，小英不宜一味以「承諾不變」、「善意不變」自綁手腳，必須適度反守為攻，也唯有如此才能真正維持現狀。今年的世界衛生大會，假使還在期待「一中觀察員」的邀請函，不斷饒舌「兩岸關係不是外交關係」、「兩岸關係就是兩岸關係」，「兩岸協議監督條例」也怯於釐清國家地位，那麼，小英恐將不免步上馬英九後塵，淪為遵守中國遊戲規則的輸家。