自由談》 流氓大國真粗暴

台灣公民李明哲十九日從澳門抵達珠海入關，還沒出關，人就不見了，十一天後，國台辦發言人馬曉光證實：「李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。」

這句話有三個矛盾：首先，人都還沒入關，還沒接觸任何人，如何危害中國國家安全？馬曉光還說：「來大陸從事『正常』活動的台灣同胞，他們的合法權益都是有保障的。」活動都還沒展開，就被「不正常」逮捕了，馬曉光還好意思說「大陸依法治國，我們不會對台灣同胞隨意地採取人身限制措施」？

其次，文明國家倘若對旅客言行有疑，可以拒發簽證，中國先發旅行簽證，再在機場逮人，泱泱中國依的是什麼法？

第三，李明哲罹患高血壓，不定時服藥，血壓肯定飆高，再加上莫名被逮，連番偵訊，情緒能不波動？一句「身體狀況良好」的官話，根本就是沒把人當人的鬼話。

李明哲沒消沒息的這些「失蹤」日子裡，外界只能從李明哲的經歷揣測他得罪中國的原因，所有的推論，都直指中國果真是個流氓國家。

如果只因做過民進黨黨工，就會「被消失」，那豈不是想殺雞儆猴，製造寒蟬效應？

如果只因寄了「毛澤東鮮為人知的故事」這類書，就違反了中國國家安全，中國長城難道是紙糊的？

香港銅鑼灣書店店長林榮基前年「被消失」後，勇敢揭露中國曾要他整夜坐在犯人椅上不得睡覺，強迫他簽下放棄聯絡家人及聘請律師的聲明，更在「有導演、有台詞」下被迫拍攝認罪片段…當時，有些台灣人還認為香港太遙遠，無感，如今研究白色恐怖的人權工作者李明哲，活生生遇上了紅色恐怖，你還無感嗎？（藍祖蔚）