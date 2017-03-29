自由廣場》軍人年金改革之我見

◎ 王伯仁

軍人年金改革版本草案即將出爐，政府的考量是，因軍人的「職業特殊性」而將其年金制度另行訂定。的確，現行軍人的服役年限和得領退伍金及終身退休俸，均和公教勞有很大的差別，若以現行服役年限設計新的軍人年金改革版，一定變成「削足適履」，難以達到其他公教勞年改所欲達成目標，故欲談軍人年金改革，必先檢視目前軍人服役年限及退休制度的合理性。

常備役軍人分為軍官和士官兩種，在服役「年限」方面，士官同除役年齡（下中上士五十歲、士官長五十八歲）、少尉中尉十年、上尉十五年、少校二十年、中校二十四年、上校二十八年、少將五十七歲、中將六十歲、上將六十四歲。另有「服役最少年限」規定，常備軍官不得少於六年，常備士官不得少於四年。

而退伍之給付，服役滿三年未滿廿年者，按年資給予退伍金；服役滿廿年以上，或滿十五年以上年齡滿六十歲者，依服務年資給予「退休俸終身」，或依志願支領退伍金。

根據統計，軍人平均退休年齡為四十五歲，月退俸四．九萬元；公務員平均退休年齡五十六歲，月退俸五．六萬元；教師五十四歲，六．八萬元；勞工六十一歲，一．六萬元。

由上述統計比較，凸顯出軍人「服務年限」過短過苛，尤其尉官部分，少尉、中尉服役十年，上尉十五年，就要「強迫」退伍，比起常備士官可服役到五十歲，太不衡平。而校官方面，少校服役年限廿年，剛好達到可領終身月退俸門檻，中校服役年限廿四年，與少校相似，此二軍階軍官大多為四十二歲至四十六歲之壯年，正值歷練圓熟之黃金時期，卻依法「勒令」退伍，實為軍隊一大損失。而退伍之後，平均可領月退俸卅六年至四十年以上，遠比服役年期長達近二倍，此制度之失衡，昭昭甚明，不言而喻。

國防部以軍人職業特殊性而要求「特別處理」，但如現行服役規定之合理性不檢討改進，那麼軍人年金改革被各界接受的可能性相對降低，國防部應防範成為眾矢之的。

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）