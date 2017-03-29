自由談》有功無賞，打破要賠

攸關公教年金改革的「公務人員退休撫卹法草案」和「公立學校教職員退休撫卹條例草案」等法案，將在本週四經考試院和行政院院會通過後，送請立法院審議，軍人相關改革方案也預計四月底前提出，「年金改革」正式全面啟動。未能洞燭機先，延誤一個會期先機的蔡政府，務必一鼓作氣，完成法案的三讀。

不管年金怎麼改，都不可能獲得所有人的同意，想做到所有人都滿意，更是不可能。基於此，蔡英文總統一定要有個打算，政府追求世代正義要做到哪個程度，阻斷財政崩盤要做到哪個地步，因應軍公教各團體發動大型抗爭等巨大變數，都須備妥方案，不要重蹈勞基法「號稱三贏」卻「變成三輸」的覆轍。

年金改革是一件「有功無賞，打破要賠」的苦差事，馬英九之所以半途而廢，因為他無能；一個軍公教人員年終慰問金發給辦法的修正，相關人員反彈起來罵他，就讓馬英九龜縮，年金改革停滯不前，也葬送了國民黨的政權。蔡英文締造第三次政黨輪替，馬英九做不成的改革，她硬著頭皮也要做，這是她的義務，也是兌現她對選民的承諾。

年金改革進入立法院，諸如考試院將所得替代率分十年由八十％降至七十％的放水版本，或是國民黨要提出沿用的關中版，還是立委自己的提案，都只是審議的一個過程。總統府年金改革委員會擬定所得替代率分十五年由七十五％降至六十％，以及十八趴優惠存款六年逐步全面廢除的版本，應該是本階段年金改革的底線。

先進國家的所得替代率都在五十％上下，就算台灣環境特殊，軍人都是出生入死，警察都不貪污，每一個公教人員都是兢兢業業，所得替代率九十％、九十五％已經領了這麼多年，過了十五年後，所得替代率還有六十％，應該夠了吧！抗爭適可而止，饒了台灣吧！（陳杉榮）