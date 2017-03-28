《自由廣場》為邱部長「千年」之論辯護

◎ 胡天賜

法務部長邱太三在同婚釋憲案發言指出「民法當年制定時，就我國『數千年來』社會對婚姻規範，就婚姻內涵與要件去規定」一言，引起網友評論。不過，綜觀網友評論，似乎模糊了邱部長發言的重點—所有人都是站在前人所建立的婚姻價值基礎上，去解釋目前所存在的婚姻現象；如果基礎一旦變更，未來何去何從？

依現行司法實務解釋民法第九百八十二條所形成的定義，結婚以誠摯相愛為基礎，由異性夫妻以永久共同生活為目的所訂立的身分契約。依據上述解釋的婚姻目的，「性別」、「婚姻忠貞」、「共同生活」、「永久生活」等四個要件，構成了婚姻的本質。上述司法傳統解釋是反對同性婚所認定的婚姻本質，而目前支持同性婚的人則認為，應將「性別」要件排除在婚姻本質之外。

由於更早之前的「一夫多妻」或「生育」等傳統婚姻目的，已被今日立法所揚棄，因此，認同同性婚的人主張可以將「性別」排除在婚姻本質之外。然而假若「性別」可以排除，那同屬婚姻本質的「婚姻忠貞」、「共同生活」及「永久生活」，未來是否也可能一併被排除？例如是否允許婚外情合法而將「婚姻忠貞」的要件排除在婚姻本質之外？是否可以允許電子網路婚姻的存在，而將「共同生活」要件排除在婚姻本質之外？是否允許附期限的結婚（例如婚姻效力自結婚之日起經過十年即消滅）而將「永久生活」要件排除在婚姻本質之外？如果結婚要件因此而逐一鬆動，那麼「婚姻」到最後究竟會剩下什麼？

綜上，邱部長的論點，應是站在前人所建立的婚姻價值基礎上，去質疑同性婚姻的主張，要求改革者說明，一旦將「性別」排除後，婚姻其他的要件在未來是否將逐一鬆動，進而影響整個婚姻制度的安定性？（作者現任行政執行官）