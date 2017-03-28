《自由廣場》《金恒煒專欄》邱太三的腦袋瓜子

大法官會議召開憲法法庭討論同姓婚姻是否違憲，最有意思的地方，不是正反兩造的攻防，而是法務部長邱太三敲開自己的腦袋，赤裸裸地展現他驚人的前現代或說古代思維，原來他還醬在數千年中國儒家文化的封建福馬林中，耽迷在黨國司法的窠臼而不可自拔。

邱太三的法學建構，可以從兩大方面來驗證：一個是非常中國，一個是非常黨國；完全證成本專欄〈從秦律到黨國司法〉的斷言。

邱太三表示，一九三○年制定《民法》時，是依照「我國人民數千年形成的社會規範跟機制」。把這段話放在時間軸上，突出了兩個時間點：一個是數千年，一個是一九三○年。這兩個數字在邱太三腦袋瓜裡卻是有意義的，由近而遠，最後歸結在「我國人民」上。

一九三○年是什麼年？是蔣介石建立黨國開始的第二年。一九二八年蔣介石帶著黨軍打敗北方軍閥，八月國民黨公布「訓政綱領」六條，次年甚至在泰山勒石六個大字「黨權高於一切」，從而揭開黨國體制的序幕。與「訓政」對著幹的是集結在《新月》的知識份子，以胡適、羅隆基批判力最強。後來胡適把這些抨擊文章集結成《人權論集》問世。重點是，一九三○年所訂《民法》，正在黨國高峰「訓政綱領」之下。邱太三竟照單全收！

再論「數千年」之說。邱太三表示，民法制定的立法理由源自《易經》《序卦傳》：「有天地然後有萬物，有萬物然後有男女。」但是，邱太三沒有注意到原典下面還有：「有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，然後有君臣，然後有上下…。」所以這是一套「君君臣臣父父子子」的專制淵藪。至於婚姻，見於儒家另一部經典《禮記》：「婚姻者合二姓之好，上以事宗廟下以繼後世。」婚姻完全是為家族，不為個人。中國的家族，又有兩個特色，一個是父家長制，「男尊女卑，故以男為貴」，父家長專屬男人特權，女性沒有成為一家之主的可能。由家推到政治，就是皇權，也是男性獨佔。為什麼蔡英文選前抽到「武則天坐天」的詩籤屬下下籤？就是拜「牝雞司晨，惟家之索」儒家思想之賜。女人不能治家，也不能治天下，就是邱太三宣稱的「數千年形成的規範與機制」。

至於邱太三念茲在茲的祖先牌位，不過是宗法制度的孑遺；整套宗法制度都崩壞了，「神主牌」能拉住儒家幽靈？老實說，保不住了，保住了也沒有意義，因為個人主義早打垮宗法制度。更重要的是，讓神主牌與國家意識形態脫鉤，私人領域不容國家置喙。

最後談一下「考考」「妣妣」。司改不是要進行白話文化嗎？邱太三還死抱「考妣」，難道司改全是假的？唉，這樣觀念的人竟可以是號稱民主進步政黨的法務部長！可怕不可怕？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）