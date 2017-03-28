《自由廣場》豈止「環評程序的不確定性」！

◎ 張炎銘

陳文卿先生「8000億vs.環評程序的不確定性」投書，對台灣環評的「民粹至上」頗多感慨，個人除了深有同感外，甚至認為，由於部分環保團體、地方首長、民代對環評審查結果並不尊重，因此即使環評通過，要推動水環境建設中幾件重大工程還是困難重重。

自二○一○年政府公布施行環境教育法後，包括中學以下所有教職員、學生，所有公務員每年都要接受至少四小時的環境教育，政府對環境生態教育的用心可說有目共睹，環保觀念已深植人心，讓大家更珍惜台灣這塊土地。但「環保」不需要站在「開發」的對立面，尤其是攸關民生用水的相關建設工程。

目前新北市板新林口、桃園、新竹、高雄都已第一階段限水；回想前年此時，還發生六十多年來最嚴重旱災。事實上，以台灣水文豐枯不均，加上未來氣候變異，若我們不趕快加強水資源建設，恐將年年缺水！

以二○一四年全國水庫堰壩資料統計，不包括發電，就提供約七十一億立方公尺水量，是水庫總有效容量十八億七千六百萬立方公尺的四倍。再以石門水庫而論，有效容量約二億立方公尺，每年卻要提供約八．四億立方公尺原水。因此，任何時間若降雨不如預期，就有旱象發生，缺水風險高乃是必然。這也是二千年災害防救法實施以來，中央必須多次成立旱災災害應變中心的原因。

沒有水庫，大家用水一定不足，而若不持續水資源開發，最後手段是停灌、休耕，傷害的除了納稅人的荷包（政府補償費）外，還有承租耕戶與農業環境。台灣絕對需要更多的蓄水空間！

檢視二十項水環境計畫，有多項曾遭反對，其中尤以苗栗「天花湖水庫」、新北「雙溪水庫」這兩項工程，個人認為最難以說服或減低環保或反對人士的杯葛。水利工程師早都知道環保的重要，工程計畫也都通過環評審查，但「水庫是環保敵人」幾乎已成環保人士的刻板印象，要推動水庫建設，尤其是傳統水庫，可說已難如登天！

行政院長知道台灣投資環境很多問題是「卡在環評」，社會也都知道缺水的不便與傷害，我們實應努力共同追求開發與環保間，○．五的平衡，而不是○與一的競爭！

（作者為經濟部水利署退休，著有《遊水庫聽故事》）