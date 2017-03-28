《自由廣場》兩岸協議不應馬規蔡隨

◎ 黃惟冰

美國官員日前表示，川普總統將發出行政命令，檢討美國既有的十四個雙邊或多邊自由貿易協定。有鑑於此，讓人不禁想問，台灣在過去馬政府執政八年期間，與中國簽署那麼多個「兩岸╳╳協議」，蔡政府又打算何時來檢討？

馬英九任內，台灣一共與中國簽署了二十三項兩岸協議，其中，二十一項已生效。至於「兩岸服務貿易協議」與「兩岸避免雙重課稅及加強稅務合作協議」，則仍處於「尚待完成相關程序後生效」的狀態。

可以想見，極可能會有人說，現在的時機「不適當」。但，說到底，何時才適當？另外，「檢討」並不等於「廢止」，而是要從執行的過程中找出缺失，予以改善。如果都是報喜不報憂，對問題視而不見，這難道是政府該扮演的角色？

事實上，過去八年，部分的兩岸協議都是為簽而簽，只是要美化兩岸交流的「數字績效」。真正落實到執行面，都是聊備一格，虛應故事。同時，這麼多的兩岸協議，也把台灣與中國在各個領域的交流場域，從原本的國際多邊格局，限縮至兩岸的雙邊架構，背後的政治目的，更是不言可喻。

總結而言，蔡英文總統先前曾表示，擬在下半年推出新的兩岸政策。既然如此，兩岸協議更應滾動檢討，倘若馬規蔡隨，又如何能開啟新局？（作者曾任智庫研究員，高雄市民）