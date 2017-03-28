《自由廣場》替代役走樣

破壞憲法兵役義務公平性

◎ 曾玄暉

內政部役政署最新公布的一○六年度產業訓儲替代役用人單位核配員額，服務業共十五家業者上榜，包括鍋貼、超商、餐廳等。不僅干擾就業市場生態，更與政府修法引進兵役替代役制度本意大相逕庭。

立法院預算中心公布之「一○六年度中央政府總預算案整體評估報告」內容指出，替代役人力運用，已形同用人機關人事費及外包業務費隱藏性支出。各級政府機關進用的替代役男，由六年前的一萬八千餘人，暴增至本年度三萬三千餘人，增幅達八成。替代役人事經費也自民國九十七年度決算數廿六億五千餘萬元，暴增至民國一○四年度四十五億七千餘萬元。

盱衡國軍基層連隊編現比不足嚴重缺員，已影響年度演訓與日常站哨與裝備保養等勤務，卻還讓替代役男大量被挪用於政府其他部會業務，大悖引進替代役制度本意。政府把關不嚴大開善門，破壞憲法揭示的兵役義務公平性莫此為甚！

上個世紀末，我國借鏡冷戰時期歐洲國家社會役成規，修法引進兵役替代役，讓基於生理因素，或因個人信仰不適合執干戈衛社稷者，在兼顧法定義務公平分攤前提下，由立法與執行面找出變通途徑，且歐洲國家社會役內容以從事非營利公共服務為先。筆者認為替代役在台灣已橘化為枳，連賣鍋貼或超商等諸如此類市場進入門檻低的營利事業都能申請替代役男，殊非兵役替代役制度本意，更擾亂就業市場人力供需生態，惡化失業問題。

既稱兵役替代役，縱使義務兵役將逐漸終結，仍應以滿足國軍義務役男人力需求為先，方可將替代役人力釋出於非營利性公共服務機構，國防部與內政部不應本末倒置！（作者曾任國會助理，台中市民）

農業替代役才對

◎ 蕭一真

替代役男真要支援產業，也該是農業才對。

農業的產值、收入普遍比不上工商業，因此台灣農業從業人口越來越少，也越來越老，以致很多田地沒人種，林地沒人整理。但其實，農業事關國家生存大計，即便不賺錢，技術、土地的管理也不能中斷。道理很簡單，因為科技再怎麼發達，人類可以上天下地，發明許多新奇的東西，但是晶片就是不能吃，餐桌上還是少不了農作物。如政府有眼光，應該撥出一些名額去當「農業戰士」，如此不但有助於產業延續，更重要的是，可以藉此讓青年人對自己的土地有更深的連結。

（作者為教師，宜蘭縣民）