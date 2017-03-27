自由廣場》台幣狂升5.57%，誰賺？

◎ 李明良

因美國可能要將台灣列入匯率操縱國名單，央行總裁彭淮南，就讓外匯市場供需關係去決定新台幣匯率，導致短短二個多月，台幣兌美金狂升，由去年十二月底的卅二．三元升到卅．五元，升值高達五．五七％（韓國去年底，一韓元兌○．○二八九六美元；今年三月廿三日兌○．○二九三一美元，也不過升值一．二％），而台幣這一波的狂升，讓上市公司財務報表出現巨額匯兌損失勢難避免，立委曾銘宗就指出，台灣壽險業也因台幣狂升，首季匯損高達一二○○億元！

央行唯恐台灣被美列匯率操縱國，外資看準這點，就藉機匯入所謂的熱錢進行炒股，進而推升了新台幣匯率，等股價炒到了滿足點，於是賣掉股票賺股票錢，然後再將台幣換回美金又賺匯差，股、匯兩頭賺！

財政部公布台灣今年二月份外銷出口金額較去年同期成長廿七．七％、二二六億美元，這些應都是國內外銷產業去年底前接的單，在今年陸續出口，以去年第四季美金兌台幣介於卅一．三七元到卅二．三四元間，平均約卅一．八元，在台幣兌美金今年走升到卅．五元情況下，讓原本獲利的訂單，被這突如其來的匯損給吃掉了；而這波台幣的狂升，卻是爽了炒股的外資，政府公布漂亮的出口數字，是贏了面子，外銷產業卻是輸了裡子！

（作者曾任企管顧問，台北市民）