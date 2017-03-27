自由廣場》8000億vs.環評程序的不確定性

◎ 陳文卿

台積電傳出要將五千億元的投資放到美國去，行政院急得出面留人；而台塑六輕擴建面臨必須重做環評的命運，可能也要被迫出走。兩者碰到的問題類似，行政院林全院長說，改善投資環境卡在環評，又說「企業不怕環保標準嚴格，只怕環評程序的不確定性」，或許說對了。

但對策如何行政院尚無解，義联集團林義守日前就公開宣布要投資五百億元到美國設廠，而且用地問題都解決了，一年內就可興建。

林義守講得很白，在台灣要投資設廠光是環評就搞了好幾年，最後還是無法通過，可是美國卻是幾乎一個禮拜就解決了。

林義守的抱怨不是沒道理，他的義大世界經營得很成功，遊客人數暴增，因此必須擴建污水處理設施，而提出環境差異分析申請，提到環評會上審查結論是開發行為已超過原規模甚多（遊客太多），必須重做環評。

然而擴建污水處理設施的目的就是要應付遊客增多的問題，而環差無法通過等於禁止其擴建環保設施，以致其無法提升排放水品質。環評目的雖是為環保把關，但結果卻可能適得其反。

誰都不能否認環評為環境把關的重要性，問題是出在執行機制上，也就是林院長說的「程序不確定性」。台灣的環評太民粹至上了，環評雖有十幾個委員，但只要有一個委員對某問題情有獨鍾又堅持己見就難以過關，因為環保署在前幾年做出修正，要求環評結論不能「有條件通過」，必須所有委員都同意接受才能算通過。而環評委員人人平等，沒有人願意提出反對意見而去得罪其他委員，結果是開發單位必須照單全收，也可能因此讓開發成本暴增而玩不下去。

即使環評通過了，對不起，還有司法這一關。只要有人向法院申告說某項問題開發單位未說明清楚，環評委員不詳查就讓它過關，法院就可宣告環評結論無效須從頭來。怪哉，法官竟可超越環評會議去做實質審查，而非僅是看環評程序的合法性。過去這幾年來這類的案例太多了，而且多是眾所矚目的大型開發案。

回過頭來看行政院提出這八千億元的「前瞻基礎建設計畫」，包括五大項，除了數位建設可能是軟體方面的投資外，其餘動輒數十億元的軌道建設、綠能建設等，恐怕一半以上都必須做環評。因為依照「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍」之規定，是否需進行環評要看開發地區、開發規模、開發類別等認定，而公共建設所涵蓋的地理區位遠比工廠更廣，城鄉建設觸及環境敏感地帶的機率更高。依照目前環評的審議方式，林院長有把握「前瞻計畫」這八千億元撒得下去？因此，八千億的「前瞻基礎建設計畫」要能推動成功，請先解決環評的根本問題吧！

（作者為環保顧問，新竹市民）