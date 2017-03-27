自由廣場》新加坡調漲水價3成的借鏡

◎ 蔡志鏗

新聞報導，新加坡政府本月初宣布，十七年未漲的水價，將分別於今、明兩年調漲卅％。反觀台灣，水價全世界第三低、且廿三年未調整，卻幾乎每年都得召開抗旱會議。政府、水公司及你我用水人，恐需有一番省思。

根據筆者在網路搜尋到的資料，二○一四年世界IWA組織的調查研究，台灣的用水量位居全世界第七高，但是水費負擔率（水費／GDP）卻是第三低。更具體的比較，日本平均水費是四十九．六元，水費負擔率為○．九六；韓國則是十五．二元與○．三二；而台灣的平均水價才九．二元，水費負擔率為○．一六。

台灣民眾享受全世界倒數低廉的水價和水費負擔率，表面看是幸福無比的事，但過低的水價，也造成浪費用水等後遺症。遠的不說，近日石門水庫缺水日趨嚴重，台灣省自來水公司擬向台北自來水處買水應急，但雙方對於售價始終談不攏，經過漫長的協調，直到上週才敲定價格。雙方主要的癥結點在於水價實在太過低廉，根本就是在做賠本生意。

經過這次教訓，台水公司終於有所「領悟」，董事長郭俊銘鬆口表示，已在擬定水價調整方案，目前傾向先調高工業用水的水價，至於民生用水則暫不調整。

筆者認為，無論民生用水或工業用水都應該適度調整，可以「工業用水調多，民生用水調少」，但不能「只調工業用水，不調民生用水」。因為台灣是聯合國認證的缺水國家，加上農業、工業用水所需數量龐大，民生用水若採低水價，只會持續整個社會浪費無度的用水態度，唯有全面調整水價，才能以價制量，促使各界養成節約用水的好習慣，也才有機會早日解除動輒限水的痛苦。

藉著這次台水和北水的水價之爭，請水公司的高層也能同時思考低水價問題，筆者建議回歸市場機制，理智訂出合理的水價。

（作者為退休校長，台北市民）