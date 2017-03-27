自由廣場》勞基法第四章應砍掉重練

◎ 張凱翔

勞基法從七十三年實施以來，很少受到新聞媒體長達三個月的追蹤報導，一例一休只是導火線，背後牽一髮而動全身的就是勞動基準法中第四章「工作時間、休息、休假」。

勞基法實施已卅三年，除了勞退新制將有關勞基法退休金提繳、資遣費標準計算，及最近兩年針對勞工退休準備金及積欠工資墊償，有微幅增修外，基本上，這卅三年來，母法並無重大改變；但法規命令及行政規則，如函釋等，卻經常性的刪除或增加。甚至這次一例一休，還有人期待勞動部做出更多函釋，做某一種程度的彈性或放寬，使得勞動部刊印的勞動法令及行政彙編，常厚達千頁以上，解釋令更是如牛毛般，一旦發癢起來，雇主便極易成為政府勞檢的提款機。

按勞基法立法目的與第一條開宗明義稱「為規定勞動條件最低標準，雇主與勞工所訂勞動條件，不得低於本法所訂之最低標準」，我將勞基法標準比擬成地平面，有比這個更低嗎？當然有！就是所謂的變形彈性工時，二週變形，就是二層地獄，四週變形就是四層地獄，八週就是八層地獄，還有十八層地獄，就是勞基法第八十四條之一的特殊工作者！如果細看這些特殊工作者，竟然有部分多是公務部門僱用的勞工，如總統辦公室工友、立法院秘書長工友、立委公務車駕駛等等。這條特殊工作者就是後門，這變形工時更是巧門。勞基法複雜的函釋，更令勞資雙方，各自解讀，各自截錄，各加怨恨。

我常納悶，勞基法既然是最低標準，那是不是應該讓國中畢業以上的勞資雙方，都可以一清二楚其中的標準規定，但實務呢？搞到現在一個加班費，最少有四種計算方法，如何讓百姓簡單遵循？

時至今日，勞基法第四章的工時、休息、休假，是否應該考慮全部重修，朝向簡單化、清楚化？例如加班費全以一．五倍數計算，全部行業都適用四週變形工時，廢除資方單方面設計的工作規則，賦予特別休假勞資協商的彈性，重新開放邀請勞資雙方設計一套簡單工時標準等等。終究，勞基法只是勞動最低標準，對嗎？

（作者為中華民國勞務士協會創會理事長）