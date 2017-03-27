自由廣場》伯公30年前一段話 老K要聽

◎ 張亦藍

「規避勞動基準法，有些企業在裁員」、「因勞動成本增加，毛巾不得不漲價」、「加班也加不成了，屆時趕貨該怎麼辦」、「勞動基準法生效…已引起美商恐慌」、「內外銷欠暢，又擔憂勞基法，部分單軋鋼廠減產停工」、「年終獎金多少？明年加薪否？據說今年情況不比往年好，不少勞工埋怨：『都是勞基法惹的』」、「勞工未蒙其利，先受其害。」這些新聞，呈現勞基法對於社會的全面性衝擊。企業不滿、勞工埋怨，幾乎沒有任何人從勞基法當中獲益。只不過，這些都是卅年前的舊聞。也就是說，這幾則報導談論的並不是現在成為眾矢之的的「一例一休」，而是一九八三至一九八四年間，「勞動基準法」通過三讀前後的社會氣氛。這些報紙現在上網都查得到。

一九八四年，勞基法公布施行，至今已經超過卅年了。不過，這個國家並沒有崩潰。紡織等傳產沒落之後，資通訊產業適時進來補位，台灣的經濟在一九九○年前後仍然一飛沖天。即便如今台灣經濟發展確實遇到瓶頸，然而各界所公認，台灣經濟問題的主要根源，其實是產業創新的能量不足，絕非勞動成本過高。我相信，就算老闆們也都會默認，簡單的錢當然賺不久。

事實上，加嚴勞基法標準，反而能催促產業轉型和升級的速度。卅年了，我們如果還糾結於勞基法，而不是去討論產業生產力如何提升，那真的是一點長進也沒有。

一九八四年，吳伯雄接任當時主管勞工事務的內政部長。他為勞基法辯護說：「今後我將呼籲業者應具有寬大的胸懷，勞基法是勞資雙方和諧共處的法律基礎，不僅保障勞工權益，對遵守規定的雇主也有利，這是世界潮流所趨，任何人也阻擋不了。」這段話，值得國民黨好好想想。既然去年國民黨力推二例，現在國民黨執政的縣市，大可直接鼓勵企業實行優於一例一休的二例，怎麼還反過頭來批判一例一休呢？

（作者現任科技公司產業分析師）