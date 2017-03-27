自由共和國》張家銨／讓婦女投入課輔計畫

張家銨／台中市關懷婦女保護協會理事長

雖然公部門重視城鄉與社會階級差距的問題，而優勢族群與弱勢族群之間所獲得的教育資源仍然呈現巨大的歧異。弱勢學童經常面臨到課後學習的質量、數量與時間的缺少，亦可觀察到家長並無能力可以指導孩子學習的現象。如此結果使得弱勢學童無法擁有足夠的社會資本與他人競爭，而在未來的社會將逐漸被邊緣化。

近年來，教育單位與民間團體相繼投入弱勢學童課業輔導的行列，推動各種形式的課後輔導計畫，其目的就是為了加強對於弱勢學童的教育協助。而課外輔導是課堂教學的一種補充，必須重視個別差異，並且提出因材施教的措施；亦即課外輔導要充分了解學生，根據不同的對象確定不同的輔導內容和措施。

目前協助弱勢學童的課輔計畫大多以增進學習成效為主軸，然而多數的課後輔導是以成人的需求去進行安排，其成效往往不彰。我們不禁要思考何種課後輔導才是弱勢學童所需要的，並且思索如何讓弱勢學童的課業輔導計畫可以持續地運作下去。

在偏鄉，師資的流動率高是極為困擾的問題，此結果導致有心推動課輔計畫的人力不易穩定，也使得參與者之間的信任關係難以建立。在此，公私部門應可思考如何將部分的「福利使用者」培育成「服務提供者」。例如，在偏鄉的工作機會有限，多數婦女以家務照顧工作為主，或許可以藉由婦女就業培力方案來鼓勵與雇用接受培力者擔任全職的課後輔導老師，此舉除了對於偏鄉婦女的職涯發展及家庭收入有所助益，亦可提升婦女地位與價值。更重要的是，如此的師資更可針對孩子的學習困境加以理解，以淺顯易懂的互動輔導方式提供孩子所需的補救。此外，在教學內涵上，亦可增加生活照顧的機能，包括親職照顧、關注孩子的生理需求。

將婦女就業培力方案與課後輔導計畫相結合，或可對於校園輔導計畫營造更穩定且長遠的信賴環境；而有心投入課後輔導計畫的在地婦女，不論是單親、低收、新移民、還是中高齡者，其具備的信念更將成為課輔計畫的成功關鍵。重複強調的是，課外輔導必須重視個別差異，投入課後輔導計畫的在地婦女亦可讓孩子在身心需求與教育學習上得到即時的關注。