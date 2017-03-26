自由廣場》李永得「官威」 港人好羨慕

◎ 羅永康

自互聯網普及，臉書興起，我城與台灣距離拉近，然終有差異，日前貴國發生的內閣官員客委會主委李永得先生被警員查問引起的風波，比較我們香港，真的令吾人不得不羨慕台灣。

首先，我城藝人黃子華先生曾言，如果特首不帶保鑣隨扈出街，而絲毫無損，支持他終身擔任行政長官。從事件判斷，李先生貴為部長，能晚上不帶隨扈而平安，對比我們的梁振英，兩地人民及官員素質，高下立見。

翻查李先生公職，原來扁政府時代他已經入閣一次，那時網路未普及，資訊吸收仍靠傳統媒體。香港九成以上傳媒親共，不是秘密。那時民進黨被妖魔化，港人有台灣人人恨扁印象。今次事件，又是一樁港媒偏離事實顯例。台灣也有親共媒體，但對比香港，比例是天和地。

我們有一個叫蘇錦樑的高官，初上任時，有事情被公務部門詢問，寄上自己名片，好大的官威。反觀你們員警說詞，沒有提到李先生一句表露身分說話。據理力爭與用職權欺壓，是兩回事。可見台灣官員的克己復禮。

到在地與離地之分別。特首候選人林鄭月娥為前高官，近期辭職參選，鬧出的笑話竟然是不知道便利店沒有捲筒衛生紙可買，反觀你們內閣官員，親自上街買飲料，在地貼近民間，兩者構成鮮明對比。

怪不得，真的怪不得香港人那麼想移民台灣，即使不想移民，觀光客也排山倒海。

（作者為香港獨立媒體評論員）