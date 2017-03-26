自由廣場》小英政府之寶？

◎ 楊雅雯

在釋憲言詞辯論中，法務部長邱太三最侮辱人的一刻，是當他問：「同志結婚的需求是從什麼時候開始的、民法是什麼時候開始違憲的。」

邱提問的對象是祁家威，祁是幾十年來把青春投注在同志婚姻與抵抗愛滋污名的先行者，開庭第一句他說︰「我等這天等了四十一年六個月又二十四天…。」在邱部長冷眼旁觀他人苦痛的同時，祁家威曾一直站在街頭大方出櫃，苦行僧般地背著為愛滋募款的牌子，接受路人如雨落下的不友善眼神。許多同志的回憶中都有那一幕：遠遠看著祁家威站在路上的身影，不敢走近，卻有了活下去的力量。請問邱部長，他為了保護其他人而在路上風吹日曬的需求，是從什麼時候開始的，而又何時可以結束？

人結婚的需求是什麼時候開始的呢？同志如果是人，那同志結婚的需求就是從那時開始。民法什麼時候應該體現人的平等尊嚴呢？同志如果是有平等尊嚴的人，那麼民法就從那一刻起開始違憲。邱太三問出這個問題，代表他並不認為同志是跟他一樣，有著相同需求與尊嚴的人。

邱太三的意思大概是認為，我們「以今非古」：同志不能結婚過去是對的，怎麼突然開始錯了？但我們也可以問，民主的需求是從什麼時候開始？自由戀愛而非媒妁之言的需求是什麼時候開始？奴隸解放的需求是什麼時候開始？台灣獨立的需求是什麼時候開始？回復各族群母語的需求是什麼時候開始？打老婆、納妾、不准女人受教育又是什麼時候開始違反平等的呢？這些不正義每一樣都有長久的歷史，但邱太三卻質疑，人有權改變不正義。

邱太三的表現，恐怕已經完美論證了：法務部長下台的需求，是從什麼時候開始的。

（作者為律師）