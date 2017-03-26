自由廣場》從矽谷看「前瞻」

◎ 張昭仁

交通是很初始的建設，在標舉前瞻目標的基礎建設中，應該在二十五％左右，不會是主軸建設。

前瞻基礎建設有多重目標，它的終極目標很清楚的是，一個前瞻的社會生活。什麼是前瞻基礎建設，就是要創造前瞻社會的基礎建設，什麼是前瞻的社會，就是收入好、生活喜樂的社會。前瞻基礎建設就是要創造未來好收入，喜樂生活的基礎建設。

因此，前瞻基礎建設要達成二個目標，第一個目標是要創造未來高收益產業的基礎環境，第二是在薪資增加之後，創造人民高生活品質的基礎環境。

交通建設當然是一個基本的骨幹建設，但是它絕對不是核心，核心是高收益的未來產業、群聚環境與喜樂的人民高生活品質的基礎環境。以加州矽谷為例，三十年來，它的基本交通網不斷的在擴充，但是基本架構還是三條高速公路（101、880、280）及二條快速公路（237、85），並無新增，但是它的產業每十五年一個前瞻轉換，每次產業轉換都持續創造高收益的新興產業，從早期半導體矽晶製造群聚，到現在的資訊產業群聚（Google、Facebook、Apple），讓員工、企業均蒙其利，所以交通建設只是一個前瞻計畫的協助角色，未來高收益的產業環境與隨即而來的喜樂高生活品質，才是前瞻計畫的重點。

什麼是台灣未來十年、二十年的高收益產業？這是國發會的工作。國發會必須瞭解世界產業趨勢，台灣產業的特點，如何為台灣規劃未來十年、二十年的新興產業，再根據這些產業的特點，協調經濟部、科技部、教育部、交通部，針對新興產業進行基礎建設規劃。如何去為這些明日之星的產業做硬體、軟體、人才、環境的準備，則是前瞻基礎建設的內涵。

有了高收益產業之後，人民的生活品質如何提升，則是另一個前瞻社會的內涵。人民的生活品質，涵蓋了生活硬體如何改善，軟體文化如何建構，人的精神品質如何提升。國發會必須連結政府各部會的工作，將高品質的基礎環境架構出來，這是前瞻基礎建設的另一個核心重點，台灣社會已有良好的醫療健保系統，很好的文教系統，在既有系統上，提升人民生活品質與幸福感。

如果能夠達成這二個核心重點，前瞻基礎建設應能為台灣社會未來五十年建立閃亮的基礎。

（作者為加州會計師、網路科技公司CEO）