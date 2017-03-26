自由廣場》法官該有退場機制

◎ 劉一德

司改國是會議如火如荼的進行，眾所關心的法官退場機制，大多將焦點擺在淘汰品行操守不良的法官，對於年老體衰、精神耗弱等不適任法官是否命其退休；對於事關年金改革，不合公平正義的法官退休金與退養金議題，似未獲得同樣關注。

憲法第八十一條「法官為終身職」，向來為法官利益論者望文生義，做為保障法官不必退休的護身符。惟「法官終身職」保障，旨在使法官依法獨立審判，身分不受審判結果之影響。法官獨立行使職權不受干涉之目的，不外乎公平裁判，以保障憲法所訂定，人民司法上的受益權。故如法官年事已高，身心狀況不佳，勉強為之，顯有害於裁判品質及人民訴訟權之保障，與「法官終身職」之意旨有所違背。

同屬大陸法系之德國，基本法保障法官終身職，但聯邦憲法法院法官為任期職，其餘法官皆以終身職任命，卻明訂屆齡退休（六十五歲）與命令退休；退休金制度更與一般公務員無異，退休金最高僅達最後在職俸給之百分之七十五。至於日本，二次大戰後憲法保障法官身分，但非終身職，為任期制，可以連任，各級法院法官各有不同年齡之退休規定；退休金制度亦與一般公務員相同，退休金最高僅最後在職俸給的百分之七十三。

英美法系之美國，除聯邦最高法院、聯邦憲法上訴法院法官由總統提名，經國會同意後，非因行為不良為終身職外，其餘法官係經由選舉產生，且有任期；沒有命令退休及屆齡退休，只有自願退休，退休金為原職俸給繼續受領。我國現行法官自願退休的規定，不但沒有師法相近之德、日，還援引司法制度迥然的美國，不倫不類，蔚為奇觀。

綜上，無論從憲法「法官終身職」之原旨，人類生理衰老之現實，裁判品質與人民訴訟權之保障，公務員平等原則及參照外國立法例，此次司法改革如欲重建人民對司法的信賴，實應刪除法官優遇制度及退養金制度，建立法官命令退休及屆齡退休制度，並讓法官退休制度回歸公務員退休制度。

（作者為台聯黨主席、前國大代表）